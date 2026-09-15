『VIVANT』堺雅人、番組ラストで最終回放送日を発表！ 残り話数にネット衝撃「かなり異例」「寂しい」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第18話が13日に放送され、本編終了後に主演の堺が登場し、今後の放送スケジュールを発表。最終回の放送日も明らかにすると、ネット上には「かなり異例よね？」「楽しみだけど終わるのも寂しい」などの声が相次いだ。
【写真】最強チームを結成し訓練に臨む乃木（堺雅人）とノコル（二宮和也）
第18話は、別班員奪還作戦に向けた乃木やノコル（二宮和也）たちによる作戦会議やシミュレーションが描かれ、実行に向けてメンバーがゴルバド共和国へ上陸したところで幕を下ろした。
本編終了直後、AIハヤトを背景に主演の堺が登場。「ここまでの『VIVANT』第2シーズンはいかがでしたか？」と視聴者に呼びかけつつ20日（日）、27日（日）と2週連続の番組休止を報告。
さらに堺は10月4日（日）放送の第19話から番組が再開されることを明かし「第2シーズンは11月8日が最終回、あと6回です」と発表。続けて「ぜひ後半戦もお付き合いいただければ嬉しいです」と視聴者に語りかけた。
堺自ら登場し今後の放送スケジュールを発表すると、ネット上には「いつが最終回かまで放送スケジュール教えてくれるドラマ初めて見たwww」「かなり異例よね？」といった反響が続出。
また2週にわたる放送休止には「ここで2週お休みはしんどい」「禁断症状出そう」などの投稿が寄せられる一方、11月8日の放送で最終回を迎えることにも「12月までやるのかと思ってたよ」「最終回まであと6話、楽しみだけど終わるのも寂しい」などの声が集まっていた。
【写真】最強チームを結成し訓練に臨む乃木（堺雅人）とノコル（二宮和也）
第18話は、別班員奪還作戦に向けた乃木やノコル（二宮和也）たちによる作戦会議やシミュレーションが描かれ、実行に向けてメンバーがゴルバド共和国へ上陸したところで幕を下ろした。
さらに堺は10月4日（日）放送の第19話から番組が再開されることを明かし「第2シーズンは11月8日が最終回、あと6回です」と発表。続けて「ぜひ後半戦もお付き合いいただければ嬉しいです」と視聴者に語りかけた。
堺自ら登場し今後の放送スケジュールを発表すると、ネット上には「いつが最終回かまで放送スケジュール教えてくれるドラマ初めて見たwww」「かなり異例よね？」といった反響が続出。
また2週にわたる放送休止には「ここで2週お休みはしんどい」「禁断症状出そう」などの投稿が寄せられる一方、11月8日の放送で最終回を迎えることにも「12月までやるのかと思ってたよ」「最終回まであと6話、楽しみだけど終わるのも寂しい」などの声が集まっていた。