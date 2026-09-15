「歴代最悪だ。話にならない」日本の“コンテナ宿舎”に韓国関係者が不満 母国で「劣悪な環境」に改善を求める声【アジア大会】
アジア大会に参戦中の韓国の選手たちから悲鳴が上がった(C)Getty Images
32年振りに日本開催となる愛知・名古屋アジア大会。19日からの本格開幕に向け、各国のアスリートたちが続々と準備を進める中、一部で不満の声が噴出しているのが、名古屋港に設けられたコンテナ型の仮設宿舎だ。
【画像】韓国バスケ選手が悲鳴 アジア大会のコンテナ宿舎を見る
運営側が“アスリート・ファースト”を掲げて作った宿舎だ。当初は、従来の選手村のように、大会後にマンションとなる想定の新築宿舎を建設予定だったものの、建築資材の高騰で断念。ホホテルなどの既存施設に9000人、大型クルーズ船に4000人、船とコンテナハウスに2000人を滞在させる分散型に落ち着いた。
しかし、さっそく“入村”した海外のアスリートたちから環境面に対する苦情が漏れている。韓国の日刊紙『朝鮮日報』は、既にスタートしているバスケットボール競技に帯同しているチョン・ジェヨン副会長は「宿舎の環境だけで言えば、歴代最悪だ」と吐露。「（身長が）2メートルを超える選手たちの脚が十分に伸ばせないベッドが割り当てられているのは、正直話にならない。私はクルーズ船に設けられた仮設宿舎はもっと劣悪だと聞いた」と環境改善を求めた。
また、『朝鮮日報』は、バスケットボール男子代表のビョン・ジュンヒョンが11日、自身のSNSに洗面台の排水管から水が漏れ、床が水浸しになっている様子を投稿したことをクローズアップ。その上で「選手がSNSで『助けてください』の訴えるまでに至っている環境は問題だ。そもそも長身を誇るバスケットボール代表選手たちに、小規模なコンテナ宿舎が適しているのかも疑わしい」と苦言を呈した。