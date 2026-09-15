「歴代最悪だ。話にならない」日本の“コンテナ宿舎”に韓国関係者が不満　母国で「劣悪な環境」に改善を求める声【アジア大会】

アジア大会に参戦中の 韓国 の選手たちから悲鳴が上がった(C)Getty Images

一連の状況を伝えた韓国の大手スポーツ紙『スポーツ朝鮮』は「宿舎が最大の問題だが、選手たちを宿泊先や競技場へ送迎する交通手段や、食事の提供も課題となる」と指摘。そして、「日本側がいずれの課題も円満に解決できなければ、組織委員会に対する批判の声はますます高まっていくだろう」と論じた。

9月19日から10月4日まで行われるアジア大会。激闘続きの日々の中では、ホスピタリティ面の話題となりそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]