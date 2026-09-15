買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026

バレーボール男子のアジア選手権が13日、福岡・北九州市立総合体育館で行われ、決勝で世界ランク6位の日本が同18位のイランを3-0（25-21、26-24、25-23）で撃破。連覇を達成し、2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。表彰式でのまさかのハプニングは、海外ファンの注目を集めた。

2セット連取で五輪切符に王手をかけた第3セット。マッチポイントから石川が強打を放つと、相手のブロックがアウトとなり、勝負は決した。西田有志がチーム最多18得点。巧みなサービスエースやフェイクセットで存在感を示した高橋藍は、17得点でチームを牽引した。

表彰式で金メダルを受け取った日本選手は、表彰台で飛び跳ねて歓喜を爆発させた。だが、その際にまさかのハプニングが……。宮浦健人や河東祐大のメダルが、首に下げるヒモから外れて“破損”したのだ。

メダルだけを持つシュールな宮浦や河村の写真を見た、X上の日本ファンは笑撃を受けていたが反響は拡大。海外ファンからも様々な声が上がった。

「ケントのメダルが外れて、タツがめちゃくちゃ心配してた」

「ミヤケン、そんなに興奮しちゃったの？ 改めて、おめでとう！」

「もしもし？どうしたの？」

「どうやらユウキのメダルも壊れていたみたいだけど、ケントやユウダイのメダルとは違って、ユウキはなんとか元に戻して首にかけることができたみたい」

「ユウダイも、今回のAVCで自分の役割をしっかり果たしていて、本当によくやった。VNLでもプレーが見られたらうれしいな」

日本は今後、19日開幕のアジア大会（愛知、バレーボール男子は27日スタート）に出場。河東は代表に名を連ねているが、石川や西田、高橋、宮浦は代表から外れている。



（THE ANSWER編集部）