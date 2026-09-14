意外と知らないED治療薬の真実「シアリス」市販化で知っておくべきリスク
泌尿器科専門医のひかつ先生が、YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」にて「市販化される「シアリス」の正しい使い方と、安易に手を出すと危険な理由。」と題した動画を公開した。動画では、ED（勃起不全）治療薬「シアリス」の市販化をテーマに、その特徴や注意点、さらにはEDの背後に潜む健康上の重大なリスクについて詳しく解説している。
動画の冒頭で、シアリスが一部薬局チェーンでの先行販売を経て、全国の薬局で解禁される話題に触れる。ひかつ先生は、シアリスの最大の特徴として「食事の影響を受けない」点を挙げた。既存のバイアグラが食後の服用に制限があるのに対し、シアリスは影響を受けにくいため、行為に備えて事前に服用しやすいという。また、欧米ではその持続時間の長さから「ウィークエンドピル」とも呼ばれており、24時間から36時間ほど効果が持続すると説明した。ただし、服用しただけで常に勃起状態になるわけではなく、性的な刺激があって初めて効果を発揮すると補足している。
一方で、ひかつ先生は安易な服用に強い警鐘を鳴らす。シアリスは「PDE5」という物質を阻害して血管を拡張し、血流を良くする薬だが、最も注意すべきは「なぜEDになっているのか」という根本的な原因であると指摘した。血圧や血糖値の異常、肥満、運動不足、喫煙などが原因で末梢血管がボロボロになり、その結果としてEDを引き起こしているケースも少なくないという。「たかがED、されどED」と語り、重大な病気が隠れている可能性を見逃さないことの重要性を強調した。
さらに、市販化に伴う過剰摂取のリスクにも言及した。世の中には規定量を超えて一度に大量に服用してしまう人が一定数いるとし、血管拡張作用が強まりすぎると急激な血圧低下を招くと説明。横になった状態から急に立ち上がった際に、立ちくらみで倒れるなどの事故に繋がる恐れがあると注意を促した。
動画の終盤では、市販化によって正規品が手に入りやすくなり、偽造薬の流通が減るという社会的なメリットを挙げつつも、適切な使用が不可欠であるとまとめた。ED治療薬の市販化は利便性が高まる反面、自身の健康状態を見直す重要なサインでもある。薬の特性を正しく理解し、安全に活用する知識が不可欠であると気付かされる内容となっている。
動画の冒頭で、シアリスが一部薬局チェーンでの先行販売を経て、全国の薬局で解禁される話題に触れる。ひかつ先生は、シアリスの最大の特徴として「食事の影響を受けない」点を挙げた。既存のバイアグラが食後の服用に制限があるのに対し、シアリスは影響を受けにくいため、行為に備えて事前に服用しやすいという。また、欧米ではその持続時間の長さから「ウィークエンドピル」とも呼ばれており、24時間から36時間ほど効果が持続すると説明した。ただし、服用しただけで常に勃起状態になるわけではなく、性的な刺激があって初めて効果を発揮すると補足している。
一方で、ひかつ先生は安易な服用に強い警鐘を鳴らす。シアリスは「PDE5」という物質を阻害して血管を拡張し、血流を良くする薬だが、最も注意すべきは「なぜEDになっているのか」という根本的な原因であると指摘した。血圧や血糖値の異常、肥満、運動不足、喫煙などが原因で末梢血管がボロボロになり、その結果としてEDを引き起こしているケースも少なくないという。「たかがED、されどED」と語り、重大な病気が隠れている可能性を見逃さないことの重要性を強調した。
さらに、市販化に伴う過剰摂取のリスクにも言及した。世の中には規定量を超えて一度に大量に服用してしまう人が一定数いるとし、血管拡張作用が強まりすぎると急激な血圧低下を招くと説明。横になった状態から急に立ち上がった際に、立ちくらみで倒れるなどの事故に繋がる恐れがあると注意を促した。
動画の終盤では、市販化によって正規品が手に入りやすくなり、偽造薬の流通が減るという社会的なメリットを挙げつつも、適切な使用が不可欠であるとまとめた。ED治療薬の市販化は利便性が高まる反面、自身の健康状態を見直す重要なサインでもある。薬の特性を正しく理解し、安全に活用する知識が不可欠であると気付かされる内容となっている。
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