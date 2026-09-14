『豊臣兄弟！』“信吉”山田涼介、大敗から一転 まさかの言葉にネットあ然「他責思考すぎる」「かなりの曲者…」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第35回「秀長誕生」が13日に放送され、戦に敗れた信吉（山田涼介）の言葉に、小一郎（仲野）があ然とする姿が描かれると、ネット上にも「怖い…」「た、他責思考すぎる…」「かなりの曲者…」などの反響が寄せられた。
【写真】信吉（山田涼介）の言葉に驚く小一郎（仲野太賀）
家康（松下洸平）の後ろ盾を得て信雄（山脇辰哉）が挙兵。小牧山城に籠城する徳川軍に対し、恒興（堀井新太）は敢えて岡崎を攻め、城からおびき出す策を提案する。そして、かつて宮部家の養子となった、とも（宮澤エマ）の子・三好信吉が作戦の大将に志願。信吉の熱意を意気に感じた秀吉は、若い信吉を大将に抜擢する。
その後、信吉を大将とした羽柴軍が進軍を開始。尾張の白山林に陣を張る。徳川軍が動けば知らせが届く手筈になっていたことから、信吉たちは食事をしながら悠然と構えていた。するとそこに徳川軍が襲来。まさかの奇襲に、信吉を大将とした羽柴軍は大敗を喫してしまう。
戻った信吉は秀吉に謝罪。秀吉は「このたわけが！」と一喝し「もっと早く引き際を見極めよ」と叱るのだった。
秀吉の言葉を静かに受け入れた信吉。その光景をそばで見ていた小一郎は「あまり己を責めるでない」と信吉を慰める。しかし信吉は首をかしげて「なぜ、私が自らを責めねばなりませぬ？」と聞く。小一郎があ然としながらも「いや、それは…」と応じると、信吉は「敵が小牧山城を出れば、知らせが届くはずだった。それを見過ごすは他の者たちにございます」と話すと「わしが責められるは筋違いじゃ」と言い放つ。
続けて信吉が「誰かは知らぬが、負けたのはその者たちのせいじゃ」と言い放つと小一郎は「それは違うぞ」と反論。今回の大敗は徳川の作戦が上回っていたため、誰も責めることはできないと説明。話を聞いていた信吉は頷きつつ「さようでございますね」と微笑むのだった…。
小一郎をあ然とさせた信吉の言葉に対して、ネット上にも「えっ…信吉さまちょっと怖い…」「ええええ～信吉ヤバい人?!」「た、他責思考すぎる…」「熱い若武者かと思いきやかなりの曲者…」「めっちゃ嫌なヤツ…イケメンだけど…」といった声が集まっていた。
【写真】信吉（山田涼介）の言葉に驚く小一郎（仲野太賀）
家康（松下洸平）の後ろ盾を得て信雄（山脇辰哉）が挙兵。小牧山城に籠城する徳川軍に対し、恒興（堀井新太）は敢えて岡崎を攻め、城からおびき出す策を提案する。そして、かつて宮部家の養子となった、とも（宮澤エマ）の子・三好信吉が作戦の大将に志願。信吉の熱意を意気に感じた秀吉は、若い信吉を大将に抜擢する。
戻った信吉は秀吉に謝罪。秀吉は「このたわけが！」と一喝し「もっと早く引き際を見極めよ」と叱るのだった。
秀吉の言葉を静かに受け入れた信吉。その光景をそばで見ていた小一郎は「あまり己を責めるでない」と信吉を慰める。しかし信吉は首をかしげて「なぜ、私が自らを責めねばなりませぬ？」と聞く。小一郎があ然としながらも「いや、それは…」と応じると、信吉は「敵が小牧山城を出れば、知らせが届くはずだった。それを見過ごすは他の者たちにございます」と話すと「わしが責められるは筋違いじゃ」と言い放つ。
続けて信吉が「誰かは知らぬが、負けたのはその者たちのせいじゃ」と言い放つと小一郎は「それは違うぞ」と反論。今回の大敗は徳川の作戦が上回っていたため、誰も責めることはできないと説明。話を聞いていた信吉は頷きつつ「さようでございますね」と微笑むのだった…。
小一郎をあ然とさせた信吉の言葉に対して、ネット上にも「えっ…信吉さまちょっと怖い…」「ええええ～信吉ヤバい人?!」「た、他責思考すぎる…」「熱い若武者かと思いきやかなりの曲者…」「めっちゃ嫌なヤツ…イケメンだけど…」といった声が集まっていた。