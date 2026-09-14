映画『高校生家族』香取慎吾ら“家谷家”の青春大爆走な場面写真11点一挙解禁
香取慎吾が主演を務める映画『高校生家族』より、家族全員が高校生の家谷家と、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちの高校生活を切り取った場面写真11点が解禁された。
【写真】香取慎吾、井ノ原快彦、木村柾哉ら登場 『高校生家族』場面写真ギャラリー
仲間りょうの同名漫画を実写化する本作は、前代未聞の“高校生家族”が巻き起こす、笑いあり、青春あり、家族愛ありの青春フルスロットルなエンターテインメント。監督を瑠東東一郎、脚本をヨーロッパ企画の上田誠が務める。
主演は香取慎吾。長男・光太郎の同級生として高校に通う事になった元サラリーマンの父・家谷一郎役を務める。同じく光太郎の同級生として高校に通う母・静香役を仲里依紗、光太郎役を齋藤潤、その妹・春香役を永尾柚乃が演じる。共に高校生活を送る家谷家の飼い猫・ゴメス役は、数々のCMや映画でも大活躍の俳優猫・大福。
先日、ゆずが手がける主題歌「これも青春だ」のハイテンションなメロディに乗せ、家谷家の青春と甘酸っぱい高校生活を瑞々しく描いた本予告映像が解禁され、SNS上で大きな反響を呼んだ本作。
この度解禁されたのは、家谷家と、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちの高校生活を切り取った場面写真11点。
中には、父・一郎（香取）の悲願である部活動姿が。男子バレー部に入部した一郎は、マネージャー・赤井琴音（本田望結）の傍ら、まずはボール拾いからはじめる。さらに1年生エース・洲崎透流（水沢林太郎）や3年生主将・成瀬清太郎（木村柾哉／INI）ら部員たちが肩を組み、気合十分で試合に挑む姿も。
そのバレー部の監督・川藤強（尾上松也）は、なんと一郎の中学時代の後輩。かつての先輩・後輩が、高校生と部活の監督というまさかの立場で再会。年齢も立場も飛び越え、憧れだった部活青春にどっぷり浸かる様子も捉えている。
一方、普通の高校生活を送りたい長男・光太郎（齋藤）が、想いを寄せる同級生・弓木亜梨沙（影山優佳）と並ぶ初々しい姿も収められ、光太郎の恋の行方にも期待が高まる。さらに母・静香（仲）が野球部のマネージャーとしてメガホン片手に声援を送る姿、妹・春香（永尾）が友人のギャル・ユキ（なえなの）、カナ（足川結珠）と仲良くテーブルを囲むシーンなどもあり、家谷家それぞれが高校生活を大満喫していることがうかがえる。
写真には、そんな一郎の青春に待ったをかける人物も。それは「家谷奪還作戦」を掲げる、一郎を再びサラリーマンに戻そうと奔走する元同僚・青山達也（井ノ原快彦）。青春を謳歌したい一郎VS会社へ連れ戻したい青山の攻防の行方は？そのほか、家谷家と生徒たちが一堂に会した賑やかな一幕や、教室で堂々とくつろぐ高校生猫・ゴメス（大福）の愛くるしい姿も収められ、クセ者だらけの『高校生家族』ワールドが垣間見える。
部活に、友情に、恋に。家族全員が高校生になったことで始まった前代未聞の高校生活は、クラスメイトや部活仲間、大人たちまで巻き込み、ますますにぎやかに。笑って、キュンとして、胸が熱くなる、それぞれの青春（アオハル）をぎゅっと詰め込んだ場面写真となっている。
映画『高校生家族』は、2027年1月8日より全国公開。
【写真】香取慎吾、井ノ原快彦、木村柾哉ら登場 『高校生家族』場面写真ギャラリー
仲間りょうの同名漫画を実写化する本作は、前代未聞の“高校生家族”が巻き起こす、笑いあり、青春あり、家族愛ありの青春フルスロットルなエンターテインメント。監督を瑠東東一郎、脚本をヨーロッパ企画の上田誠が務める。
先日、ゆずが手がける主題歌「これも青春だ」のハイテンションなメロディに乗せ、家谷家の青春と甘酸っぱい高校生活を瑞々しく描いた本予告映像が解禁され、SNS上で大きな反響を呼んだ本作。
この度解禁されたのは、家谷家と、彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちの高校生活を切り取った場面写真11点。
中には、父・一郎（香取）の悲願である部活動姿が。男子バレー部に入部した一郎は、マネージャー・赤井琴音（本田望結）の傍ら、まずはボール拾いからはじめる。さらに1年生エース・洲崎透流（水沢林太郎）や3年生主将・成瀬清太郎（木村柾哉／INI）ら部員たちが肩を組み、気合十分で試合に挑む姿も。
そのバレー部の監督・川藤強（尾上松也）は、なんと一郎の中学時代の後輩。かつての先輩・後輩が、高校生と部活の監督というまさかの立場で再会。年齢も立場も飛び越え、憧れだった部活青春にどっぷり浸かる様子も捉えている。
一方、普通の高校生活を送りたい長男・光太郎（齋藤）が、想いを寄せる同級生・弓木亜梨沙（影山優佳）と並ぶ初々しい姿も収められ、光太郎の恋の行方にも期待が高まる。さらに母・静香（仲）が野球部のマネージャーとしてメガホン片手に声援を送る姿、妹・春香（永尾）が友人のギャル・ユキ（なえなの）、カナ（足川結珠）と仲良くテーブルを囲むシーンなどもあり、家谷家それぞれが高校生活を大満喫していることがうかがえる。
写真には、そんな一郎の青春に待ったをかける人物も。それは「家谷奪還作戦」を掲げる、一郎を再びサラリーマンに戻そうと奔走する元同僚・青山達也（井ノ原快彦）。青春を謳歌したい一郎VS会社へ連れ戻したい青山の攻防の行方は？そのほか、家谷家と生徒たちが一堂に会した賑やかな一幕や、教室で堂々とくつろぐ高校生猫・ゴメス（大福）の愛くるしい姿も収められ、クセ者だらけの『高校生家族』ワールドが垣間見える。
部活に、友情に、恋に。家族全員が高校生になったことで始まった前代未聞の高校生活は、クラスメイトや部活仲間、大人たちまで巻き込み、ますますにぎやかに。笑って、キュンとして、胸が熱くなる、それぞれの青春（アオハル）をぎゅっと詰め込んだ場面写真となっている。
映画『高校生家族』は、2027年1月8日より全国公開。