「これは大問題だよ」ベガルタ仙台、マスコットの不適切行動を謝罪「いい加減にしてくれ」「これで怒られるのか」
サッカー・J2のベガルタ仙台公式X（旧Twitter）は9月14日、投稿を更新。クラブマスコットの不適切な行動について、謝罪コメントを発表しました。
【投稿】マスコットの不適切行為を謝罪
ファン・サポーターとの交流の中で、配慮に欠ける行為だったと述べています。クラブとして事実確認は済んでおり、厳重注意と教育指導を行い、今後は再発防止を徹底する方針だと明かしました。
コメントでは「これは大問題だよ」「えっこれだけ？ 活動停止しないんですね」「中の人のモラルどうなってんすかね」「本当にいい加減にしてくれ」と厳しい声が寄せられています。
一方で「個人的には不快には思っていませんよ。積極的に交流していただきありがとうございます」「これで怒られるのか、、、」「公式さん対応早いね」といった声もあがりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】マスコットの不適切行為を謝罪
札幌戦でのマスコットの不適切な行動同アカウントは「9月13日開催、明治安田J2第6節 札幌戦におけるマスコットの不適切な行動について」とつづり、謝罪文を掲載。9月13日にユアテックスタジアム仙台で開催された明治安田J2リーグ第6節、北海道コンサドーレ札幌戦で、クラブマスコットのベガッ太が不適切な行動を取ったようです。
コメントでは「これは大問題だよ」「えっこれだけ？ 活動停止しないんですね」「中の人のモラルどうなってんすかね」「本当にいい加減にしてくれ」と厳しい声が寄せられています。
一方で「個人的には不快には思っていませんよ。積極的に交流していただきありがとうございます」「これで怒られるのか、、、」「公式さん対応早いね」といった声もあがりました。
普段は試合について発信普段の投稿ではチームの試合について発信している同アカウント。今回の騒動はこれで収まり、今後は通常運用に戻るのでしょうか。注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)