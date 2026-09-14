「紙の新聞は贅沢品になる」産経・毎日の撤退から見えた新聞業界が抱える崩壊の危機

「信じられない安い値段を出してくるテレビ局がある」芸能事務所の倒産が過去最多となる過酷な現実

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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。