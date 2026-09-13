『VIVANT』にんまり顔のチョッキーとF、二人に何があったのか？ 放送直前場面カット先行公開
今夜9月13日21時から放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第18話より、場面写真1カットが先行解禁された。
【動画】『VIVANT』チョッキーが日本に来る！ 来日決定報告にファン大歓喜「待ってました!!」「会いたい!!」
対シンシーへ向け、日本、バルカ、タイの精鋭からなる多国籍の最強チームが結成された。今回公開された写真には、赤外線センサーのように見える赤いレーザー越しに笑みを浮かべるチョッキー（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）と、その屈託のない笑みからおそらく乃木（堺雅人）のもう一つの人格・F（堺／二役）であろう人物が写っている。
ご機嫌な様子の二人だが、チョッキーは、愛する男・新庄（竜星涼）が銃弾に倒れるきっかけをつくった乃木／Fに恨みを持っているのでは…？ 果たして２人に間にどのようなドラマあったのか。すべては今夜放送の第18話で明らかになる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
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対シンシーへ向け、日本、バルカ、タイの精鋭からなる多国籍の最強チームが結成された。今回公開された写真には、赤外線センサーのように見える赤いレーザー越しに笑みを浮かべるチョッキー（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）と、その屈託のない笑みからおそらく乃木（堺雅人）のもう一つの人格・F（堺／二役）であろう人物が写っている。
ご機嫌な様子の二人だが、チョッキーは、愛する男・新庄（竜星涼）が銃弾に倒れるきっかけをつくった乃木／Fに恨みを持っているのでは…？ 果たして２人に間にどのようなドラマあったのか。すべては今夜放送の第18話で明らかになる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。