「長野はクリーンなんじゃないか」考察YouTuberが断言！「VIVANT」公式小説から読み解く真意
TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【VIVANT】第１７話ドラマ考察 ネタバレ！？ベキが次回復活！ノベライズの記載で判明したこと！！」を公開した。動画では、ドラマの公式ノベライズ本第3巻の記載をもとに、ベキらの生存説や登場人物の隠された真意について独自の考察を展開している。
動画内でトケル氏は、上原の家での火災シーンについて言及。ノベライズでは、火をつけたのは乃木憂助（堺雅人）ではなく、「ある人に頼んで火をつけた」と記載されている点に着目した。さらに、火災の隠蔽工作を行った人物について「これを全部できるのは野崎（阿部寛）だと思う」と推測。野崎が裏で彼らを救い出したとして、「ベキは生きている」と断言した。
続いて、視聴者の間で疑念を持たれていた長野利彦（小日向文世）についても考察。ドラム（富栄ドラム）が長野に詰め寄るシーンについて、ノベライズではドラムが太田梨歩（花岡すみれ）との関係を本気で疑っていたことが判明したと説明。「長野はクリーンなんじゃないか」と述べ、裏で乃木を操っているという疑惑を否定した。
また、樊林杏（宮下今日子）との対峙シーンでは、野崎の頭にすでに鈴木祥（内野謙太）の顔が浮かんでいたという描写を紹介。「野崎は公安の中に裏切り者が鈴木だと以前からわかっていた」と指摘した。乃木が柚木薫（二階堂ふみ）に対して抱く感情についても、ノベライズで「心から愛する人」と表現されていることから、乃木は薫を一切疑っていないと分析している。
さらに、薫とジャミーン（本間さえ）が神田明神で参拝する描写から、「本当の母娘なんじゃないか」という新たな可能性にも言及。公式小説ならではの細やかな心理描写を紐解きながら、「答え合わせができる」と視聴者に一読を勧めて動画を締めくくった。
動画内でトケル氏は、上原の家での火災シーンについて言及。ノベライズでは、火をつけたのは乃木憂助（堺雅人）ではなく、「ある人に頼んで火をつけた」と記載されている点に着目した。さらに、火災の隠蔽工作を行った人物について「これを全部できるのは野崎（阿部寛）だと思う」と推測。野崎が裏で彼らを救い出したとして、「ベキは生きている」と断言した。
続いて、視聴者の間で疑念を持たれていた長野利彦（小日向文世）についても考察。ドラム（富栄ドラム）が長野に詰め寄るシーンについて、ノベライズではドラムが太田梨歩（花岡すみれ）との関係を本気で疑っていたことが判明したと説明。「長野はクリーンなんじゃないか」と述べ、裏で乃木を操っているという疑惑を否定した。
また、樊林杏（宮下今日子）との対峙シーンでは、野崎の頭にすでに鈴木祥（内野謙太）の顔が浮かんでいたという描写を紹介。「野崎は公安の中に裏切り者が鈴木だと以前からわかっていた」と指摘した。乃木が柚木薫（二階堂ふみ）に対して抱く感情についても、ノベライズで「心から愛する人」と表現されていることから、乃木は薫を一切疑っていないと分析している。
さらに、薫とジャミーン（本間さえ）が神田明神で参拝する描写から、「本当の母娘なんじゃないか」という新たな可能性にも言及。公式小説ならではの細やかな心理描写を紐解きながら、「答え合わせができる」と視聴者に一読を勧めて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません） ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。