今夜『VIVANT』前半戦最終回の第18話 飯田P「それぞれの正義と信念と愛のために動く人間の姿がそこにあります」
今夜9月13日21時より、堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第18話が放送される。前半戦最終回となる第18話は、物語が大きく動く劇的なターニングポイント。公式予告動画から見える重要ポイントとともに、飯田和孝プロデューサーのコメントを届ける。
【動画】野崎が心配…！ 日曜劇場『VIVANT』第18話予告
「仲間を見捨てるのか…!?」--“中国の別班”こと多国籍の民間情報機関「Xinxi（シンシー）」に拘束された黒須駿（松坂桃李）ら5人の別班員。第17話で別班員・乃木憂助（堺雅人）に突きつけられたのは、仲間の救出を断念するという非情な決断だった。組織の規律か、それとも絆か。揺れる乃木が選ぶ道とは？
■毒殺決行まであと3日…物語は怒涛のクライマックスへ！
自衛隊直轄の非公認組織「別班」の最高司令官・櫻井里美（キムラ緑子）から下された「5人の毒殺決行」まで、残された時間はあと3日。
第17話では、警視庁公安部・外事第4課の野崎守（阿部寛）が乃木に残した暗号「π」やAIハヤト（声・高山みなみ）の分析、“奇跡の少女”ジャミーン（本間さえ）の直感による公安内部の炙り出しなど、複雑に絡み合った伏線が描かれた。
「前半戦ラスト」となる第18話では、それらの伏線と各勢力の思惑が一気に加速・交錯する。この怒涛の節目の回で、一体誰がどう動き、どんな展開へとなだれ込むのか？
■胸アツの反撃開始！ 乃木のもとに集う最強の仲間たち
「そんな教官に教わったような答えをするな！」と、命令への絶対服従に囚われていた乃木を叱責した丸菱商事専務で別班員でもある長野利彦（小日向文世）。彼から「仲間」の存在を示された乃木が頼ったのは、義弟・ノコル（二宮和也）だった。
まさに「反撃開始」の合図は予告動画にも登場。乃木の呼びかけに応じ、ノコル率いる、テントが設立した民間軍事会社「PMSC Y2K」の最強部隊、そしてタイの有名実業家、チョッキー・テーパーニット（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）をはじめとする猛者たちが結集。黒須駿（松坂桃李）、高田明敏（市川笑三郎）、和田貢（平山祐介）、廣瀬瑞樹（珠城りょう）、熊谷一輝（西山潤）が捕らえられているシャキ城からの奪還を目指す--。
別班、テント、そして…国境や組織を超えた“あり得ない最強チーム”が立ち上がり、絶望を跳ね返す胸アツの反撃劇が始まる。
■飯田Pが語る第18話の見どころ「普段忘れかけている大切な何かを、思い出させてくれるエピソード」
大きな節目となる第18話。飯田和孝プロデューサーは「第17話の前に、『材料は全て揃いました、本番はここから』とお伝えしていたのですが、ここからのVIVANTは、とにかく感情の起伏が激しいエピソードが最後まで続いていきます」とコメント。
さらに、「別班は、今後更なる窮地に立たされていきますが、第18話で、彼らを救出すべく最強チームが結成されます。そこには、人種も、言語も、敵味方も超えたつながりがあります。それぞれの正義と信念と愛のために動く人間の姿がそこにあります。試聴した時に感じたのは、僕自身も、普段忘れかけている大切な何かを、思い出させてくれるエピソード、そんな印象です」と続ける。
「更に、堺雅人さんからの特別メッセージ、後半戦のスペシャル予告映像もどこよりも早くご覧いただけます。前半戦の最終回としてふさわしいエピソードになっていますので、是非ご覧いただければ嬉しいです」とメッセージを寄せている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【動画】野崎が心配…！ 日曜劇場『VIVANT』第18話予告
「仲間を見捨てるのか…!?」--“中国の別班”こと多国籍の民間情報機関「Xinxi（シンシー）」に拘束された黒須駿（松坂桃李）ら5人の別班員。第17話で別班員・乃木憂助（堺雅人）に突きつけられたのは、仲間の救出を断念するという非情な決断だった。組織の規律か、それとも絆か。揺れる乃木が選ぶ道とは？
自衛隊直轄の非公認組織「別班」の最高司令官・櫻井里美（キムラ緑子）から下された「5人の毒殺決行」まで、残された時間はあと3日。
第17話では、警視庁公安部・外事第4課の野崎守（阿部寛）が乃木に残した暗号「π」やAIハヤト（声・高山みなみ）の分析、“奇跡の少女”ジャミーン（本間さえ）の直感による公安内部の炙り出しなど、複雑に絡み合った伏線が描かれた。
「前半戦ラスト」となる第18話では、それらの伏線と各勢力の思惑が一気に加速・交錯する。この怒涛の節目の回で、一体誰がどう動き、どんな展開へとなだれ込むのか？
■胸アツの反撃開始！ 乃木のもとに集う最強の仲間たち
「そんな教官に教わったような答えをするな！」と、命令への絶対服従に囚われていた乃木を叱責した丸菱商事専務で別班員でもある長野利彦（小日向文世）。彼から「仲間」の存在を示された乃木が頼ったのは、義弟・ノコル（二宮和也）だった。
まさに「反撃開始」の合図は予告動画にも登場。乃木の呼びかけに応じ、ノコル率いる、テントが設立した民間軍事会社「PMSC Y2K」の最強部隊、そしてタイの有名実業家、チョッキー・テーパーニット（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）をはじめとする猛者たちが結集。黒須駿（松坂桃李）、高田明敏（市川笑三郎）、和田貢（平山祐介）、廣瀬瑞樹（珠城りょう）、熊谷一輝（西山潤）が捕らえられているシャキ城からの奪還を目指す--。
別班、テント、そして…国境や組織を超えた“あり得ない最強チーム”が立ち上がり、絶望を跳ね返す胸アツの反撃劇が始まる。
■飯田Pが語る第18話の見どころ「普段忘れかけている大切な何かを、思い出させてくれるエピソード」
大きな節目となる第18話。飯田和孝プロデューサーは「第17話の前に、『材料は全て揃いました、本番はここから』とお伝えしていたのですが、ここからのVIVANTは、とにかく感情の起伏が激しいエピソードが最後まで続いていきます」とコメント。
さらに、「別班は、今後更なる窮地に立たされていきますが、第18話で、彼らを救出すべく最強チームが結成されます。そこには、人種も、言語も、敵味方も超えたつながりがあります。それぞれの正義と信念と愛のために動く人間の姿がそこにあります。試聴した時に感じたのは、僕自身も、普段忘れかけている大切な何かを、思い出させてくれるエピソード、そんな印象です」と続ける。
「更に、堺雅人さんからの特別メッセージ、後半戦のスペシャル予告映像もどこよりも早くご覧いただけます。前半戦の最終回としてふさわしいエピソードになっていますので、是非ご覧いただければ嬉しいです」とメッセージを寄せている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。