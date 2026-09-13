先住犬が亡くなり、みんなが毎日のように泣いていたご家族。そこで、娘さんたちに内緒で先住犬と同じ犬種の赤ちゃん犬をお迎えしたところ、対面の瞬間が「涙が溢れます」「私もウルウルしちゃいました」と話題になり、記事執筆時点で65万回以上も再生されています。

【動画：犬が亡くなり毎日泣いていた家族→内緒で『赤ちゃん犬をお迎えした』結果…素敵すぎる『対面の瞬間』】

️娘さんたちに内緒で赤ちゃん犬をお迎え

Instagramアカウント「@tomo.home.06」さまに投稿されたのは、投稿者さまのお家に新しいわんこがお迎えされた日の様子です。

実は投稿者さまのお家では、少し前にゴールデンレトリバーの「モナ」ちゃんがお空に旅立ちました。みんなモナちゃんのことを深く愛していたので、投稿者さまはもちろん、娘さんたちも毎日のように「会いたい」と泣いていたそうです。

その後も何度もペットショップやブリーダーサイトを覗き、わんちゃんの姿に癒されては、モナちゃんを思い出して涙する日々。

そんな中、ある赤ちゃん犬に会ったことで、投稿者さまはお家にお迎えすることを決意！犬種もモナちゃんと同じゴールデンレトリバーです。しかし、娘さんたちには対面する時まで、そのことは内緒。

はたして、娘さんたちの反応は--

️対面の瞬間

家に帰るなり、まさかの姿に驚きを隠せない娘さんたち！驚きと共に、大喜びしている様子が伝わってきます。

そして、モナちゃんと同じゴールデンレトリバーであることにも感激したのでしょう。思わずギュッと優しく抱きしめて、涙ぐんでいたそうです。見ているこちらまでもらい泣きしてしまいそうですね。

️スクスク成長中！

お家に来た初日から元気いっぱいな様子を見せてくれた新入りわんちゃんは、「サン」ちゃんという名前に決定！

すでに甘えん坊＆やんちゃぶり＆食いしん坊ぶりを発揮しているというサンちゃん。これからモナちゃんにも見守られながら、いっぱい幸せな思い出を作ってくださいね！

そんなサンちゃんとご家族の対面の瞬間は、Instagramでも大きな話題に！コメント欄には「いい出会いがあったようでホッとしました⋯」「可愛いこだね」「涙が溢れます」「みんなが笑顔でわんこと戯れてる姿に、モナちゃんも尻尾ふってきっと喜んでます」と優しい声が溢れています。

ちなみに数日経ったサンちゃんは、ご飯大好きっこに成長中！ご飯の時間になると、全身で喜びを表現しているそうですよ！

そんなサンちゃんの様子は、これからInstagramアカウント「@tomo.home.06」さまにて発信されることでしょう。

サンちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@tomo.home.06」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。