意外と知らない？iAEONアプリの罠「決済コードだけ見せる」はNG、正しい使い方を徹底解説
YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が「【完全攻略】iAEON・AEON Pay使い方をレジで実演解説」を公開した。動画では、iAEONアプリの初期設定からクーポンの適用、AEON Payでの支払い、さらにはセルフレジでの実践まで、初心者がつまずきやすいポイントを網羅して解説している。
動画では、事前準備としてアカウント作成やカード連携の手順を詳細に説明。まだiAEONアプリを登録していない人向けに、紹介コードを入力することで「50WAON POINT」がもらえる情報も紹介した。さらに、ポイントを貯めたり使ったりするためのWAON POINT会員登録や、電子レシートの発行手順など、アプリの機能をフル活用するための設定を、実際の画面を交えながら丁寧に紐解いている。
クーポンの利用については、クーポンが店舗ごとに配信される仕様であるため、目的のクーポンが表示されないという失敗を防ぐための「お気に入り店舗の登録」が重要だと指摘。複数のクーポンを使いたい場合は「一括選択」機能が便利だというコツも共有している。
レジでの決済では、最大のポイントとして決済コードの前に「iAEONの会員コードをスキャンする」ことを強く推奨。AEON Payの決済バーコードだけを提示する「よくある失敗」をしてしまうと、せっかく準備したクーポンやポイント適用が外れてしまうと注意喚起した。
また、アプリ内の「AEON Pay支払い」設定をオンにすることで、通常2回必要なバーコードスキャンを、会員コード1回の読み取りで済ませる効率的な方法も紹介。後半のセルフレジでの実演では、この省略版テクニックを用いた決済を披露し、操作の手間が格段に減る様子を公開している。
多機能ゆえに複雑に感じがちなiAEONアプリだが、事前の設定と正しい手順さえ把握すれば、日々の買い物が劇的にスムーズでお得なものに変わる。動画で解説されたテクニックを取り入れることは、スマートなキャッシュレス生活を実現する確かな一歩となるだろう。
動画では、事前準備としてアカウント作成やカード連携の手順を詳細に説明。まだiAEONアプリを登録していない人向けに、紹介コードを入力することで「50WAON POINT」がもらえる情報も紹介した。さらに、ポイントを貯めたり使ったりするためのWAON POINT会員登録や、電子レシートの発行手順など、アプリの機能をフル活用するための設定を、実際の画面を交えながら丁寧に紐解いている。
クーポンの利用については、クーポンが店舗ごとに配信される仕様であるため、目的のクーポンが表示されないという失敗を防ぐための「お気に入り店舗の登録」が重要だと指摘。複数のクーポンを使いたい場合は「一括選択」機能が便利だというコツも共有している。
レジでの決済では、最大のポイントとして決済コードの前に「iAEONの会員コードをスキャンする」ことを強く推奨。AEON Payの決済バーコードだけを提示する「よくある失敗」をしてしまうと、せっかく準備したクーポンやポイント適用が外れてしまうと注意喚起した。
また、アプリ内の「AEON Pay支払い」設定をオンにすることで、通常2回必要なバーコードスキャンを、会員コード1回の読み取りで済ませる効率的な方法も紹介。後半のセルフレジでの実演では、この省略版テクニックを用いた決済を披露し、操作の手間が格段に減る様子を公開している。
多機能ゆえに複雑に感じがちなiAEONアプリだが、事前の設定と正しい手順さえ把握すれば、日々の買い物が劇的にスムーズでお得なものに変わる。動画で解説されたテクニックを取り入れることは、スマートなキャッシュレス生活を実現する確かな一歩となるだろう。
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