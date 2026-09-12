来週の『風、薫る』“りん”見上愛＆“直美”上坂樹里のもとに“ツヤ”東野絢香が訪ねてくる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第25週「風媒花（ふうばいか）」が9月14日～9月18日に放送される。
【写真】恵風看護婦会にやってきたツヤ（東野絢香）『風、薫る』第121回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第121回（9月14日放送）あらすじ
衛生局の柳生（中村倫也）から連絡があり、直美は派出看護婦会の調査報告を聞く。
そんなある日、帝都医大病院で看病婦として働いていたツヤ（東野絢香）がりんと直美を訪ねて恵風看護婦会にやってくる。ツヤはある決意を持って訪ねていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】恵風看護婦会にやってきたツヤ（東野絢香）『風、薫る』第121回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第121回（9月14日放送）あらすじ
衛生局の柳生（中村倫也）から連絡があり、直美は派出看護婦会の調査報告を聞く。
そんなある日、帝都医大病院で看病婦として働いていたツヤ（東野絢香）がりんと直美を訪ねて恵風看護婦会にやってくる。ツヤはある決意を持って訪ねていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。