「トイレの後も洗わない」不衛生な義母の手料理を食べたくない　夫に相談した結果→「気にしすぎ」と言われ“潔癖症扱い”された女性に反響

義理の親からの手料理のおもてなしはよくあることだが、その衛生上の問題があったとしたらどうすればいいのか。

ガールズちゃんねるに8月上旬、「手洗いしない義母の手料理を食べずに済む方法」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は次のように書いている。

「義母がトイレの後や料理をする前に手を洗っていません。手伝いをする時に見かけたので間違いありません。今まで我慢していましたが、やっぱり無理です。食べずに済むにはどうしたら良いでしょうか？」

義理の親との関係性はただでさえ気を遣うものだが、料理前の手洗いがないのはきつい。そんな手で作られた料理を口にするなど、生理的な拒絶反応が起きるのも無理はない。

「気持ち悪い…」入れ歯を触った後に調理する義母も

この切実な悩みに、トピック内ではトピ主と同様の恐怖体験を味わったユーザーからの書き込みが相次いだ。義親の目を疑うような衛生観念に頭を悩ませている嫁は決して少なくないようだ。

「うちの義母もしない しかもボケてるとかでなく50代後半 息子のウンチのオムツ変えたあとでも 私が『手洗ってください』って言ったのに 『はいはい』って言って菜箸持って料理始めた コロナ禍はマスク買いにいろんな店回って 『マスク◯個ゲットしたー』って楽しんでたけど 手洗わなきゃ感染症防ぐの無理でしょ」「トイレ後手を洗わない入れ歯を触った後に作る義母 気持ち悪い…心狭いかな」「わかる！キッチンにハンドソープが置いてないんだけど、調理前に手を洗わないからないんだよね」

トイレ後やオムツ替えの後、果ては入れ歯を触った手でそのまま調理に向かう義母たち。マスクの着用には気を遣うのに基本の手洗いを怠るなど、衛生観念がどうも受け入れがたい。

「夫に相談したら『気にし過ぎ』と言われ、私が潔癖症扱いされました」

トピック内では「夏バテで食欲がないと嘘をつく」「外食に誘導する」「主が料理を作る」といった現実的なアドバイスが並んだ。

しかし、トピ主が夫に助けを求めたところ、返ってきたのはあまりに無神経な反応だった。

「夫に相談したら『気にし過ぎ』と言われ、私が潔癖症扱いされました」

実の親の習慣に漬かって育った夫にとっては異常でも何でもないのだろう。一番の味方であってほしいパートナーに拒絶されたら絶望しかない。

ただ、義母とは今後の関係もある。角を立てずに手料理を回避するなら、訪問の時間帯を食事時とずらすのが現実的な落としどころだろう。

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