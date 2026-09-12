Ｆ１レーシングブルズから緊急３戦連続で緊急出場となった角田裕毅（２６）が、１１日に行われたスペイン・グランプリ（ＧＰ、決勝１３日）フリー走行２回目（ＦＰ２）で８番手と快走したが、さらなる上位進出を狙ったアタックをルイス・ハミルトン（フェラーリ）に〝妨害〟されて不満を爆発させる場面があった。

角田はレッドブルのアイザック・ハジャールが手首の負傷で欠場となった影響で、８月末のオランダＧＰで姉妹チームのレーシングブルズから緊急出走して１１位。続くイタリアＧＰも引き続き出場し、予選のトラブルから巻き返して１０位入賞を果たした。

３戦連続出走となったスペインＧＰではＦＰ１でこそマシントラブルで１８番手に沈んだが、続くＦＰ２で驚異のパフォーマンスを披露。親チームであるレッドブルのリアム・ローソンの１０番手を上回り８番手に食い込んで見せたのだ。

しかし、角田にとっては悔やまれる〝アクシデント〟もあった。今回の舞台は、スペインの首都マドリードに新設されたサーキットのマドリンク。最大の見せ場と言われる「モニュメンタル」と呼ばれる区間で、それは起きた。角田が予選を想定してタイムの出るソフトタイヤでアタックを開始。だが、第１２コーナーモニュメンタルに入ると、ハミルトンがコース中央にいて〝妨害〟する格好となり、角田はアタックをやめたのだ。

角田はその瞬間、チームの無線で「あー、こいつ一体何やってんだ？」とハミルトンに対して怒りをあらわに。ただ、イタリアメディア「Ｆ１ジェネラル」は「ハミルトンが角田をブロックすると、角田は無線で不満を漏らしたが、ルイスは横に並びながら彼に謝罪した」と指摘。すぐにハミルトンが謝罪の意思を示したことで、角田もそれを受け入れて〝和解〟した。

初日のセッションではトラブルに妨害と運に見放された角田だが、そんな中でも実力をアピール。１２日の予選や１３日の決勝へ期待大だ。