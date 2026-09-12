爆食YouTuber夫婦が徹底比較！モス・ゼッテリア・ウェンディーズの「月見バーガー」選び方の正解とリアルな評価
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が「月見バーガー食べ比べ第二弾‼︎モス・ゼッテリア・ウェンディーズで11種爆食！「ケンタ超え」は現れるのか…⁉︎【6256kcal】」と題した動画を公開した。動画では、じゅんちゃんとまるちゃんが、モスバーガー、ゼッテリア、ウェンディーズ・ファーストキッチンの3チェーンから計11種の月見バーガーや秋限定スイーツを食べ比べる様子が収められている。前回の比較で1位に輝いたケンタッキーを超える「究極の月見」が現れるのか、注目が集まる検証となった。
動画内では、各チェーンの個性が光る商品が次々と登場し、独自の視点でレビューが展開される。モスバーガーの「月見フォカッチャ」は、とろける卵とパリッとしたソーセージの相性が抜群で、まるちゃんも「黄身がとろりっち」とその仕上がりに舌を巻いた。一方、ウェンディーズの「NY月見もっちバーガー」シリーズは、分厚い揚げ餅やベーコンがサンドされた斬新な構成が目を引く。じゅんちゃんは「スパイシーチキンフィレバーガー」の辛さとチキンのボリュームを絶賛し、食べ応えの良さを高く評価している。
さらに、ゼッテリアからはパティが3枚重なった「トリプル絶品月見バーガー」が登場。手に持った瞬間に「卵よりパティの方が重い」とその規格外の迫力に圧倒されつつ、肉の旨味がガツンとくる味わいを楽しんだ。後半では、「まぜるシェイク 蜜いも」や「熱々おさつボール 紫いも」など、各チェーンの秋限定スイーツも堪能し、総計6000kcal超えの爆食ぶりを見せつけた。
注目の最終結果として、じゅんちゃんはウェンディーズの「スパイシーチキンフィレバーガー」、まるちゃんはモスの「月見フォカッチャ」を今回のお気に入りに選出。しかし、夫婦そろって「やっぱり月見はケンタやな」と結論付け、前回のケンタッキーの圧倒的なクオリティを再確認する結果となった。斬新なアイデアから王道の味わいまで、各チェーンのこだわりが詰まった月見シリーズ。自身の好みに合う一品を探すための、絶好のガイドとなる動画である。
動画内では、各チェーンの個性が光る商品が次々と登場し、独自の視点でレビューが展開される。モスバーガーの「月見フォカッチャ」は、とろける卵とパリッとしたソーセージの相性が抜群で、まるちゃんも「黄身がとろりっち」とその仕上がりに舌を巻いた。一方、ウェンディーズの「NY月見もっちバーガー」シリーズは、分厚い揚げ餅やベーコンがサンドされた斬新な構成が目を引く。じゅんちゃんは「スパイシーチキンフィレバーガー」の辛さとチキンのボリュームを絶賛し、食べ応えの良さを高く評価している。
さらに、ゼッテリアからはパティが3枚重なった「トリプル絶品月見バーガー」が登場。手に持った瞬間に「卵よりパティの方が重い」とその規格外の迫力に圧倒されつつ、肉の旨味がガツンとくる味わいを楽しんだ。後半では、「まぜるシェイク 蜜いも」や「熱々おさつボール 紫いも」など、各チェーンの秋限定スイーツも堪能し、総計6000kcal超えの爆食ぶりを見せつけた。
注目の最終結果として、じゅんちゃんはウェンディーズの「スパイシーチキンフィレバーガー」、まるちゃんはモスの「月見フォカッチャ」を今回のお気に入りに選出。しかし、夫婦そろって「やっぱり月見はケンタやな」と結論付け、前回のケンタッキーの圧倒的なクオリティを再確認する結果となった。斬新なアイデアから王道の味わいまで、各チェーンのこだわりが詰まった月見シリーズ。自身の好みに合う一品を探すための、絶好のガイドとなる動画である。
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