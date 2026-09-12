「信じられない事態だ」「日本サッカー界に重大な危機」日本に舞い込んだ“驚きの一報”に韓国メディアも騒然「看板のスターを失う」
ブライトンに所属する三笘薫の延長交渉が難航しているようだ。英メディア『TEAMtalk』によれば、現行契約は来年の６月までのため、早ければ１月にも移籍する可能性があるという。
クラブからすると、来夏にはフリーになってしまうため、移籍金を得られないからだ。
突然舞い込んだこのニュースに韓国メディアも騒然。『マイデイリー』は次のように報じた。
「信じられない事態だ！日本サッカー界にとっての重大な危機。かつてソン・フンミンのライバルだった選手が、プレミアリーグを去る可能性が浮上している。ブライトンとの契約延長の可能性は低く、W杯メンバーからの落選以降、キャリアの低迷が続いている」
また、『MHN Sports』は「日本サッカー界の大きな懸念材料、プレミアの看板のスターを失う危機。ミトマがブライトンとの５年間の関係に終止符か」と伝えた。
「ブライトンはミトマが負傷から復帰し、再び良いパフォーマンスを見せた後、再契約交渉が再開されることを期待している。だが現在としては、ミトマがアメックススタジアムを離れる方に傾いている。早ければ来る１月、ミトマとブライトンの５年に渡る歩みが終わる可能性が大きくなっている」
日本代表のスター選手の退団可能性に驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
クラブからすると、来夏にはフリーになってしまうため、移籍金を得られないからだ。
突然舞い込んだこのニュースに韓国メディアも騒然。『マイデイリー』は次のように報じた。
「信じられない事態だ！日本サッカー界にとっての重大な危機。かつてソン・フンミンのライバルだった選手が、プレミアリーグを去る可能性が浮上している。ブライトンとの契約延長の可能性は低く、W杯メンバーからの落選以降、キャリアの低迷が続いている」
また、『MHN Sports』は「日本サッカー界の大きな懸念材料、プレミアの看板のスターを失う危機。ミトマがブライトンとの５年間の関係に終止符か」と伝えた。
日本代表のスター選手の退団可能性に驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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