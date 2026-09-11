藤本洸大＆簡秀吉『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』高校3年生ビジュアル＆ティザーPR解禁
藤本洸大と簡秀吉がダブル主演を務める10月17日スタートのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』（ABCテレビ／毎週土曜25時）より、2人が恋人になった高校3年生ビジュアルと、本編映像を使用したティザーPRが解禁された。
【動画】少し大人びた表情を見せる5人！ ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』15秒ティザーPR
本作は、隠木鶉による同名小説を実写ドラマ化した、一軍男子×平凡男子の青春ピュアラブストーリー。シーズン2では、修学旅行をきっかけに恋人同士となった日置と渡会が、勉強合宿や体育祭、そして受験といった高校生活最後のイベントを前に、すれ違いや新たな壁にぶつかりながらも成長していく姿と、リアルな恋の葛藤が描かれる。
先日、本作の舞台となる学校にて、メインキャスト5人がそろってクランクインを迎えた。約1年ぶりの再集結でありながら、その月日を感じさせない息の合ったやり取りを見せるキャスト陣。撮影初日から抜群のチームワークと心地よい緊張感に包まれ、最高のスタートを切った。
ダブル主演を務める藤本は、「前作をどう超えていくかずっと考えていましたが、不安なくフラットな気持ちで撮影に入れました。チームワークは抜群なので、その強みを生かしながら、みんなでより良い作品をつくっていけるように頑張っていきたい」と、シーズン2への意気込みを語った。また、共に主演を務める簡も「9割キュンとして、渡会の日置への想いが重すぎて、1割おもしろい部分もある。前作を超えるため、皆を引っ張っていきたい」と、作品への熱い思いを見せた。
あわせて、本編映像を使用したティザーPRが初解禁。高校3年生になり、少し大人びた表情を見せる5人の姿が映し出される。恋人になった日置と渡会の距離感や、シーズン1の初回からは想像できないほど“仲良いグループ”になった四天王と日置たちのにぎやかな日常は必見だ。
PR映像は、TVer番組ページおよび番組公式SNSなどで、本日より公開。さらに、TVer限定で藤本＆簡のスペシャルインタビューも配信される。
ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて10月17日より毎週土曜25時放送。
【動画】少し大人びた表情を見せる5人！ ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』15秒ティザーPR
本作は、隠木鶉による同名小説を実写ドラマ化した、一軍男子×平凡男子の青春ピュアラブストーリー。シーズン2では、修学旅行をきっかけに恋人同士となった日置と渡会が、勉強合宿や体育祭、そして受験といった高校生活最後のイベントを前に、すれ違いや新たな壁にぶつかりながらも成長していく姿と、リアルな恋の葛藤が描かれる。
ダブル主演を務める藤本は、「前作をどう超えていくかずっと考えていましたが、不安なくフラットな気持ちで撮影に入れました。チームワークは抜群なので、その強みを生かしながら、みんなでより良い作品をつくっていけるように頑張っていきたい」と、シーズン2への意気込みを語った。また、共に主演を務める簡も「9割キュンとして、渡会の日置への想いが重すぎて、1割おもしろい部分もある。前作を超えるため、皆を引っ張っていきたい」と、作品への熱い思いを見せた。
あわせて、本編映像を使用したティザーPRが初解禁。高校3年生になり、少し大人びた表情を見せる5人の姿が映し出される。恋人になった日置と渡会の距離感や、シーズン1の初回からは想像できないほど“仲良いグループ”になった四天王と日置たちのにぎやかな日常は必見だ。
PR映像は、TVer番組ページおよび番組公式SNSなどで、本日より公開。さらに、TVer限定で藤本＆簡のスペシャルインタビューも配信される。
ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました2』は、ABCテレビ（関西ローカル）にて10月17日より毎週土曜25時放送。