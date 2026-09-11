犬の譲渡会で人に慣れていない怖がりなわんちゃんを「お迎えしたい」と決めた男の子。感動的な愛おしい、ふたりの記録がSNSに投稿されると、「お互いなくてはならない存在になったんだね」「素敵な相棒をお互いに見つけたんですね」といった声が寄せられました！

【動画：犬の譲渡会で『人を怖がるワンコ』を発見→息子が『この子をお迎えしたい』と言って…涙あふれる『ふたりの記録』】

️譲渡会で人を怖がっていたハルちゃん

TikTokアカウント「@bibirikenharu」さまに投稿されたのは、譲渡会で出会った保護犬の「ハル」ちゃんと投稿者さまの息子さん、ふたりの愛おしい記録です。

ある日、譲渡会へ訪れた投稿者さま一家。そこでハルちゃんは、人が怖くてひとり離れた場所にいたのだそう。

「人馴れしていないのかな？」と思われたハルちゃんでしたが、そんなハルちゃんを見つけたのが息子くんでした。

遠くにいるにも関わらず、何かを感じ取ったのか、息子くんはハルちゃんを見て「あの子をお迎えしたい！」と言ったのだそう。こうして息子くんの意思を受け取り、投稿者さまもハルちゃんを迎えることにしたといいます。

️毎日愛情を持って触れ合った男の子

こうしてお迎えされたハルちゃん。男の子はその日から、学校から帰ってくるとすぐにハルちゃんの近くへ行き、「ハル、ただいま！」と声をかけ、一緒に散歩へ行くのが日課になったのだそうです。

すると、ハルちゃんも心を開くようになり、今ではすっかり相棒のようになったというふたり。

お出かけ先では「ここにハルも連れてくればよかったぁ！」、お買い物に行けば「これ、ハルに似合いそう！」、さらに「ハル、寂しがってないかな？」と常にハルちゃんのことで頭がいっぱいだという息子くん。

ハルちゃんを撫でるときも、ハルちゃんを怖がらせないようにと目線を低くし、優しく丁寧に撫でる姿は、画面越しでも愛情深く接していることが伝わってきます。

️愛おしいふたりの記録が話題に

こうしてお互いにかけがえのない存在へと絆を深めたふたり。そんなふたりを見て、お母さんはとても微笑ましく、そして愛おしく思っているとのことです。

ふたりの尊い記録は、TikTokに投稿されると多くの人の目に留まり、「お兄ちゃんの優しさに涙でちゃった」「なんだか気持ちがあったかくなります」「本当に凄く素敵な笑顔」といった声が寄せられました！

そんなハルちゃんとご家族の日常は、TikTokアカウント「@bibirikenharu」さまで紹介されています。

ハルちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@bibirikenharu」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。