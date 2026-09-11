ホロライブ・猫又おかゆ、神RPGリメイクが『ニンダイ』で発表され大興奮「僕のベストゲームTOP3に入る」
「ホロライブ」所属Vtuber・猫又おかゆさんが、11日までにチャンネルを更新。大好きなゲームのリメイクが、任天堂の情報番組「Nintendo Direct 2026.9.9」で発表され歓喜の叫びを上げた。
【動画】何周も遊んだ名作のリメイクに喜ぶおかゆさん（1：04：55ごろ）
9日に配信された任天堂の情報番組「Nintendo Direct 2026.9.9」では、今冬発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2ソフトの情報が多数公開された。
本配信をリスナーと同時視聴していたおかゆさんは、名作RPG『ロマンシング サ・ガ３』（1995年／スーパーファミコン）のフルリメイク作『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』が発表されると「きたー!!」と大絶叫。
このゲームは、おかゆさんにとってベストゲームの3本に入るほど好きな作品だそうで、「ロマサガ3は何周も遊びました。高校生くらいのときにめっちゃハマってたから、マジでマジで大好きな作品のひとつ」「僕のベストゲームTOP3に入ってくるので本当に嬉しい」と興奮気味に語っている。
ネットでもゲームファンを中心に喜びの声が上がっており、おかゆさんの同時視聴にも「大本命きた！」「まさか本当にくるとは」「BGM熱い」「脳汁やばい」などのコメントがついていた。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」
【動画】何周も遊んだ名作のリメイクに喜ぶおかゆさん（1：04：55ごろ）
9日に配信された任天堂の情報番組「Nintendo Direct 2026.9.9」では、今冬発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2ソフトの情報が多数公開された。
このゲームは、おかゆさんにとってベストゲームの3本に入るほど好きな作品だそうで、「ロマサガ3は何周も遊びました。高校生くらいのときにめっちゃハマってたから、マジでマジで大好きな作品のひとつ」「僕のベストゲームTOP3に入ってくるので本当に嬉しい」と興奮気味に語っている。
ネットでもゲームファンを中心に喜びの声が上がっており、おかゆさんの同時視聴にも「大本命きた！」「まさか本当にくるとは」「BGM熱い」「脳汁やばい」などのコメントがついていた。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」