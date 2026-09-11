ダイアンら釘づけにしたグラドル美女27歳、へそ出しぱっつんTシャツ姿に反響
グラビアを中心に活動中の未梨一花が10日までに自身のInstagramを更新し、『全力坂』（テレビ朝日系）に出演したことを報告。タイトなTシャツ姿のオフショットを公開した。
【写真】こりゃスゴい！ ダイアンら釘づけにした美女27歳、見惚れるほどのスタイル！
未梨は1999年2月24日生まれの27歳。当時所属していた事務所の社長にスカウトされ2019年にデビュー。2022年12月には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2022」にて、ゴールデン・グラマー賞を受賞した。現在はフリーランスで活動中。Instagramではグラビア撮影のオフショットなどを公開し、そのナイスバディでファンの視線を集めている。
今年7月の『深夜のダイアン』（テレビ朝日系）でクイズの正解者向けのご褒美「リラクゼーション」を届けるプレゼンターとしてダイアン・津田篤宏らの肩をマッサージし、タイトな衣装で男性芸人らの目を釘づけにした。
そんな未梨は「『全力坂』してきました」「10月放送です！お楽しみに」と告知し、同局の20年以上続く深夜番組への出演を告知。ロケの合間とみられるオフショットを公開した。オフショットでは、パンツにタイトなTシャツ姿の未梨が、後ろ髪を整えている瞬間のよう。タイトなTシャツからはウエストがちらりとあらわに。
コメント欄には出演を祝福する声が寄せられている。
引用：「未梨一花」Instagram（＠ichika_miri）
【写真】こりゃスゴい！ ダイアンら釘づけにした美女27歳、見惚れるほどのスタイル！
未梨は1999年2月24日生まれの27歳。当時所属していた事務所の社長にスカウトされ2019年にデビュー。2022年12月には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2022」にて、ゴールデン・グラマー賞を受賞した。現在はフリーランスで活動中。Instagramではグラビア撮影のオフショットなどを公開し、そのナイスバディでファンの視線を集めている。
今年7月の『深夜のダイアン』（テレビ朝日系）でクイズの正解者向けのご褒美「リラクゼーション」を届けるプレゼンターとしてダイアン・津田篤宏らの肩をマッサージし、タイトな衣装で男性芸人らの目を釘づけにした。
そんな未梨は「『全力坂』してきました」「10月放送です！お楽しみに」と告知し、同局の20年以上続く深夜番組への出演を告知。ロケの合間とみられるオフショットを公開した。オフショットでは、パンツにタイトなTシャツ姿の未梨が、後ろ髪を整えている瞬間のよう。タイトなTシャツからはウエストがちらりとあらわに。
コメント欄には出演を祝福する声が寄せられている。
引用：「未梨一花」Instagram（＠ichika_miri）