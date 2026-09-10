人を怖がって小さくなっていた白い猫ちゃんが、家猫へと変わっていく心温まる姿に、多くの反響が集まっています。

話題の投稿は4万回以上表示され「ずっとのお家だと安心して可愛いが出せていいね」「いいおうちの子になっておめめキュルン」「よかったよかった。優しい方に保護されて」とのコメントが寄せられていました。

【動画：警戒心が強かったガリガリの野良猫を保護したら…胸が熱くなる『現在の様子』】

人が怖かった猫が見せた驚きの変化

Threadsアカウント「maico.」に投稿されたのは、保護された猫が「家猫」へと変わっていく様子です。おうちの前を歩くガリガリにやせた白い猫ちゃん、人が怖いのか耳をペタンコに倒し、姿勢を低くしながら歩いていたといいます。

投稿者さんのことが気になりつつも、警戒心を解ききれない様子だったそうです。

その後、投稿者さんのおうちで保護され、抱っこできるまで人に慣れてくれたといいます。しかし、表情をみると心を完全に開いている様子ではなかったのだそう。

そして現在の猫ちゃんは、ふくふくとした体つきになり、ヘソ天でリラックスした姿を見せてくれるようになったそうです。目つきもすっかり丸くなり、完全に家猫の表情になったのだとか。優しさに包まれた現在の姿には、思わず胸が熱くなってしまいますね。

幸せ溢れる現在の姿に温かい声が続々

猫ちゃんの変化を見たXユーザーたちからは「イカ耳でソロリソロリと…よかったね今は幸せ」「もう目がちがうんよ！安心して幸せなとこ見つけた顔になってる」「お外の猫ちゃんからどんどん変わっていく、それもまた感慨深いですね」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「maico.」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「maico.」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。