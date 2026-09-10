シルクハットから覗くジョニー・デップの瞳『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』日本版ティザーポスター＆メイキング写真解禁
ジョニー・デップ主演映画『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』（11月13日公開）より、日本版ティザーポスター＆メイキング写真が解禁された。
【写真】『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』メイキングカット
チャールズ・ディケンズの世界的ベストセラー小説を、『パイレーツ・オブ・カリビアン』、『シザーハンズ』、『アリス・イン・ワンダーランド』などで数々の異端児を演じた名優ジョニー・デップを主演に迎えて映画化。監督は、A24初となる3部作『X エックス』（2022）、『Pearl パール』（2022）、『MaXXXine マキシーン』（2024）を手掛けたタイ・ウェスト。
情に薄く、お金しか信用できない守銭奴（ドケチ）で臆病者（ビビり）の男が、クリスマスイブに出会った3人のゴーストたちによって、過去・現在・未来へと連れ去られる。時空を旅した先で、しくじってきた自分の人生とどう向き合うのか。この冬、ちょっと不思議なゴシックファンタジーを世界中へ贈り届ける。
日本版ティザーポスターは、雪が降る中で黒いシルクハットを目深にかぶり、前を覗くエベネーザ・スクルージ（ジョニー）の姿を捉えている。帽子に薄っすらと積もった雪と、「聖夜の、ちょっと不思議なゴシックファンタジー」というコピー、そしてジョニーがこれまで演じた中で“もっとも醜い男”と称されるスクルージの鋭くも孤独に満ちた眼差しも印象的な、物語への期待が高まるビジュアルに仕上がった。
メイキング写真は、クラシカルなロンドンの街並みを背景に、ジョニーとウェスト監督が熱心に話し合う様子が切り取られたもの。降りしきる雪が陽を受け輝く幻想的なセットの中で、世界的スターと監督がどんな言葉を交わしたのか気になる1枚となっている。
なお9月11日より、デジタル特典付きムビチケ前売券（オンライン）発売が開始。購入者には海外版ティザービジュアルのオリジナル壁紙をプレゼントするほか、抽選で豪華グッズ（懐中時計・アイマスク・ホテルギフト券）があたるキャンペーンも行う。MOVIE WALKER STOREにて、9月11日14時～11月12日23時59分まで販売。価格は一般1500円（税込）。
さらに、ムビチケ前売券（カード）を、メイジャー通販とMOVIE WALKER STOREにて10月16日14時～11月12日23時59分まで販売。券面は今回解禁された日本版ティザービジュアルとなっている。価格は一般1500円（税込）＋送料。
ムビチケ前売券（コンビニ）は、10月16日～11月12日まで販売。価格は一般1500円（税込）。
映画『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』は、11月13日より全世界同時公開。
【写真】『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』メイキングカット
チャールズ・ディケンズの世界的ベストセラー小説を、『パイレーツ・オブ・カリビアン』、『シザーハンズ』、『アリス・イン・ワンダーランド』などで数々の異端児を演じた名優ジョニー・デップを主演に迎えて映画化。監督は、A24初となる3部作『X エックス』（2022）、『Pearl パール』（2022）、『MaXXXine マキシーン』（2024）を手掛けたタイ・ウェスト。
日本版ティザーポスターは、雪が降る中で黒いシルクハットを目深にかぶり、前を覗くエベネーザ・スクルージ（ジョニー）の姿を捉えている。帽子に薄っすらと積もった雪と、「聖夜の、ちょっと不思議なゴシックファンタジー」というコピー、そしてジョニーがこれまで演じた中で“もっとも醜い男”と称されるスクルージの鋭くも孤独に満ちた眼差しも印象的な、物語への期待が高まるビジュアルに仕上がった。
メイキング写真は、クラシカルなロンドンの街並みを背景に、ジョニーとウェスト監督が熱心に話し合う様子が切り取られたもの。降りしきる雪が陽を受け輝く幻想的なセットの中で、世界的スターと監督がどんな言葉を交わしたのか気になる1枚となっている。
なお9月11日より、デジタル特典付きムビチケ前売券（オンライン）発売が開始。購入者には海外版ティザービジュアルのオリジナル壁紙をプレゼントするほか、抽選で豪華グッズ（懐中時計・アイマスク・ホテルギフト券）があたるキャンペーンも行う。MOVIE WALKER STOREにて、9月11日14時～11月12日23時59分まで販売。価格は一般1500円（税込）。
さらに、ムビチケ前売券（カード）を、メイジャー通販とMOVIE WALKER STOREにて10月16日14時～11月12日23時59分まで販売。券面は今回解禁された日本版ティザービジュアルとなっている。価格は一般1500円（税込）＋送料。
ムビチケ前売券（コンビニ）は、10月16日～11月12日まで販売。価格は一般1500円（税込）。
映画『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』は、11月13日より全世界同時公開。