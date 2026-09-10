◇ア・リーグ ホワイトソックス-パイレーツ（2026年9月9日 シカゴ）

快弾で大谷、岡本を引き離した!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、本拠地でのパイレーツ戦に「3番・一塁」で先発出場。1-4の9回無死先頭打者第4打席で、ウィーバーから3戦ぶりとなる右越え31号ソロを放った。第2打席まで3戦をまたいで8打席連続三振を喫していたが、意地の一撃となった。第3打席は死球だった。

本拠地熱狂の快弾。高々と打球が舞い上がる角度43度の放物線。右腕のチェンジアップを捉えて、打球速度110マイル（約177キロ）、飛距離381フィート（約116メートル）の一撃で右翼席に叩き込んだ。

これで、大谷翔平（ドジャース）、岡本和真（ブルージェイズ）に1本差をつけて今季日本人最多本塁打に浮上。さらに、日本人新人最多本塁打記録更新も続いている。

5日（同6日）の同戦では、初回に左越えとなる待望の30号。17戦ぶり、75打席ぶりと苦しんだ一発は、キャリア最高となる打球角度49度の「ムーンショット」で、30本塁打は日本選手では松井秀喜、大谷翔平、鈴木誠也に続く4人目だった。

だが、この日も試合を放送している地元放送局実況担当者が「ムーンショット」と表現する一打。まさに村上の打棒が表現された快弾だ。

苦しみながらも注目を集める「村神様」。快進撃を続けるチームの中で必死にバットを振り続け役割を果たしている。