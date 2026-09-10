『夫婦と16歳』第11話 “美子”かたせ梨乃、暴走止まらず！“紘”豆原一成を脅して衝撃的なお願い
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京系／毎週木曜深夜24時30分）の第11話が10日深夜に放送される。
【写真】美子（かたせ梨乃）から“指切り”を迫られるキイナ（横田真子）
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第11話あらすじ
紘（豆原一成）とキイナ（横田真子）がキスしているところを偶然見てしまった美子（かたせ）。紘と妻・冴（岡田結実）を応援すると決めた美子は、見逃せるはずもなくキイナのもとへ。そして、二度と合わせないよう“指切り”をするが、キイナは美子の忠告を無視してしまう。
さらに、夫や娘、孫を捨て冴の実家に戻ってきた美子は、夫婦仲修復中の紘を脅し、衝撃的なお願いをする…。
ドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】美子（かたせ梨乃）から“指切り”を迫られるキイナ（横田真子）
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第11話あらすじ
さらに、夫や娘、孫を捨て冴の実家に戻ってきた美子は、夫婦仲修復中の紘を脅し、衝撃的なお願いをする…。
ドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。