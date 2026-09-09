帰ってきた主将が、ニューヨークの空気まで一変させた。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が８日（日本時間９日）、本拠地ヤンキー・スタジアムでのロッキーズ戦に「３番・外野手」で先発し、５月３１日（同６月１日）以来となるメジャーの舞台に戻った。チームは５-３で勝利。待ちわびた背番号９９の姿にスタンドは沸き返った。

４月下旬のダイビングキャッチをきっかけに右第１肋骨を疲労骨折したとみられ、６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた。８４試合を欠場し、マイナーでのリハビリ出場も経ないまま実戦復帰。初打席では「ＭＶＰ」コールを浴びたが、結果は３打数無安打、２三振。長いブランクの影響は隠せなかった。

それでも、復帰戦で最も強烈な印象を残したのはバットではなく、勝負への飢えだった。６回を終えたところでブーン監督から交代を告げられると、ダッグアウトの階段付近で言葉を交わし、不満を隠さなかった。試合前から５～７回程度で退く可能性は伝えられていたが、ジャッジは「彼が言うことには従う。でも、この状況には満足していない」と率直に口にした。さらに「できれば６イニング以上プレーしたい」と、もっとグラウンドに立ち続けたい思いもにじませた。同サイトも、慎重に起用したい首脳陣と、すぐにでもフル出場したい主将の温度差を克明に伝えている。

ブーン監督も、その反応を問題視するどころか「彼の中の競争心は試合に出たいという気持ちでいっぱい」と理解を示した。一方で、復帰直後だけに「特に最初の数試合では、賢明な判断を下すのが私の仕事」と慎重姿勢を崩していない。６回まで守備機会はなく、無理をさせる必要がない状況だったことも交代判断につながった。

ジャッジに代わって出場したラモスは８回に１１号３ランを放ち、先発のシュリットラーも７回１失点、１０奪三振の快投。主将が打てなくても白星をつかんだのは、今のヤンキースには心強い材料だ。

８２勝６２敗としたヤンキースはア・リーグ東地区首位レイズを４ゲーム差で追い、レッドソックスとは３ゲーム差という緊迫した終盤戦にいる。ジャッジの打棒が本来の姿を取り戻すまでには、時間が必要かもしれない。それでも６回で退くだけでは物足りないほどの闘争心は、夏場を主将不在で耐えてきたチームに新たな熱を持ち込む。

１０月へ向けて必要なのは、本塁打だけではない。勝ちたい、もっと出たい、最後まで戦いたい--。帰ってきた背番号９９がむき出しにしたその執念こそ、ヤンキースをもう一度加速させる〝復活のスイッチ〟になりそうだ。