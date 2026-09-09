ユニクロの公式インスタグラムアカウントが9月8日、更新。長袖の「ミニＴ」を紹介しています。

【画像】かわいい…！ ユニクロ、長袖タイプの「ミニT」

着回し力抜群の長袖ミニT

公式アカウントは、「SNSで話題のミニTから、これからの季節にうれしい長袖が登場！トレンド感たっぷりのショート丈で、着るだけで自然とすっきり見え。さまざまなボトムスに幅広く合わせられる優秀アイテム。豊富なカラバリから、お気に入りのカラーを見つけてみてください！」とコメントしています。

長袖の「ミニT」は1990円（以下、税込み）。半袖タイプがSNSで「スタイル爆盛れ」「着るだけで細見え」と“大バズり”した注目のアイテムです。

公式アカウントは、「次のバズの予感？」と題して着こなしやカラーバリエーションを紹介。クロップド丈とフィット感のあるシルエットで、すっきりとして見えるのが特長です。スラックスと合わせて大人っぽく着られるほか、甘めなスカートとも相性がよく、無地タイプはレイヤードスタイルにも活用できます。

無地のカラーは「00 WHITE」「09 BLACK」「10 PINK」「15 RED」「32 BEIGE」「55 GREEN」「68 BLUE」がラインアップ。また、身ごろがグレーで襟元と袖がカラーになったラグランスリーブタイプは「37 BROWN」「69 NAVY」の2色が展開されています。

公式サイトのレビューでは、「半袖のミニTを気に入ってたので長袖バージョンが出たと知り早速購入しました！色違いも欲しくなりました」「この秋冬は、ヘビロテ間違いないです。色違いも購入予定です！」「1枚で着ても重ね着しても丈がちょうどよく、秋から大活躍しそうです」「体型にぴったりでロンTなのにだらしなくならず、酷暑でも逆に長袖いいなと思いました。腕が日光にさらされずヒリヒリしないから。そのままクーラーの部屋入っても寒くないし」といった声が寄せられています。

なお、半袖タイプの「ミニT」は同10日までの期間限定で、特別価格990円（通常価格1500円）となっています。