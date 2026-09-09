南シナ海の領有権をめぐって対立してきたフィリピンと中国が8日、ソウルで開かれた多国間会議の場で衝突した。

フィリピンのギルバート・テオドロ国防相は同日午前、韓国国防部がザ・グランド・ロッテソウルで主催したソウル安保対話（SDD）にパネリストとして出席し、発言中に聴衆席から届けられたメモを受け取った。メモには「（南シナ海に関する）仲裁判断は違法であり無効だ」と書かれていたという。

テオドロ国防相は即座に「中国側からのメモのようだ」と述べ、「これが中国側から私に伝えられた見解なら、国連海洋法条約（UNCLOS）を床に投げつけ、踏みにじる行為だ」と強く批判した。さらに、「主催国である韓国に対する最低限の礼儀さえ欠いており、事実上の威圧であり、嫌がらせであり、侵略行為だ」と語気を強めた。

複数の消息筋によると、このメモは、会議に出席した在韓中国大使館の武官部関係者が、中国政府の見解を書いて韓国側の運営スタッフに渡したものだという。スタッフがそのままテオドロ国防相に渡したことで、フィリピンと中国の対立が公の場であらわになった。両国が鋭く対立する問題について、韓国側が中国側の見解を伝える形となったことから、会議の運営をめぐって批判の声も上がった。テオドロ国防相は、この日SDDに出席した外国の閣僚級要人4人のうちの1人だった。

フィリピンと中国は、過去にも別の多国間会議で南シナ海問題をめぐって激しい応酬を繰り広げてきたという。韓国国防部は、今回の件について見解を公表していない。

2016年には、オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所が、中国とフィリピンの南シナ海の領有権紛争をめぐり、フィリピン側の主張を認める判断を下した。中国が「歴史的権利」を根拠に主張してきた九段線には、法的根拠がないと判断したためだ。しかし、中国は仲裁判断を認めず、南シナ海の領有権を引き続き主張している。