ある家の玄関先で見られた「まさかの光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42万9000回再生を突破し、「最高に可愛い」「天使やん！」「ニコニコで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：玄関先に『猛犬注意』の看板→『こわいワンコが出てくる』と思いきや…想定外すぎる『まさかの光景』】

猛犬注意の正体

Instagramアカウント「fu_fu_futa0717」の投稿主さんが紹介したのは、あまりに可愛い「猛犬」の正体。

家の門の前に掲げられていたのは、「猛犬注意」と書かれた看板。思わず「どんな怖いわんこがいるんだろう」と、少し身構えてしまいます。恐る恐る門を開けてみると、そこにいたのは意外すぎるわんこでした。

現れたのは、まんまるのお顔がとっても可愛い黒柴さん。この家で暮らす風太ちゃんです。どうやら庭を探検していたようで、こちらに気づくとニコニコ。看板からは想像できないほど愛らしい笑顔で出迎えてくれました。

「猛犬注意」という言葉とのギャップがあまりにも大きく、思わず笑ってしまう一幕。怖さよりも、可愛さが圧倒的に勝ってしまう風太ちゃんなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「猛(烈に可愛い)犬ｗ」「釘づけにならないよう注意だね(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

風太ちゃんの伝説ダンス

そんな風太ちゃんには、まだ生後80日ほどだった頃に、とっておきの得意技がありました。

ゴキゲンなときに見せてくれたのが、仰向けになって前足をそろえ、上下に振る「ダンス」だったそうです。

その愛らしさから、家族は愛情を込めて「きつねダンス」と命名。小さな体で一生懸命前足を動かす姿は、まさに悶絶級の可愛さです。

残念ながら、成長した現在はすっかり見せなくなってしまったのだとか。今となっては幻のような「伝説のダンス」。幼い風太ちゃんだけが見せてくれた、特別なひとときだったのでした。

Instagramアカウント「fu_fu_futa0717」には、風太ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fu_fu_futa0717」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。