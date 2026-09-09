友人から赤ちゃんの写真を送られるも「即、削除しました」　“孫マウント”で絶縁、LINEブロックした60代女性

古くからの友人であっても、一方的な自慢や配慮のない言動を繰り返していれば関係が壊れることもある。

投稿を寄せた九州の60代女性は、学生の時からの長い友達と絶縁したという。時折、近況報告を兼ねて雑談していたものの、「あるときから週１で無料のLINE電話がかかってくるように」なったという。（文：法田ひまり）

「◯◯ちゃんは電話に出るから電話してたのよ。ただそれだけ」

マシンガントークで女性には一切しゃべらせず、何度も聞いた自慢話やマウントを取る友人に女性は怖くなっていった。ある日のこと、友人から理不尽な言葉を言われた。

「◯◯ちゃんは電話に出るから電話してたのよ。ただそれだけ」

この言葉に反感を覚えた女性は「人のことをなんと思ってるんだ！バカにして！！」と怒鳴りつけたという。それでも友人は論点をずらして反論し、その後2回ほど電話があった。

度重なる失言の後も反省の色のない友人に、謝罪を求めてLINEを送ったが、友人からは「◯◯ちゃんと話すと楽しいから電話してたのよ」という返信で、謝罪の言葉は無かった。

謝罪はなく赤ちゃんの写真…「マウントのつもりでしょうか？」

友人は、追いうちをかけるようにまた無神経な行動をとる。女性は孫がいないのにも関わらず、友人は娘にできた赤ちゃんの写真を送ってきたのだ。これに対して女性はこう不満を綴っている。

「マウントのつもりでしょうか？」

「即、削除しました。もしもこれから付き合いが続くとすれば孫自慢も加わると思うとゾッとします」

女性は友人の行動に耐えきれなくなったようで、「LINEはブロックしました」と絶縁したことを明らかにしている。