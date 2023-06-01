日本人GK初の快挙！鈴木彩艶が堂々のCLデビュー！好セーブ連発＆高精度フィードでアストン・ビラの今季公式戦初勝利に貢献
現地時間９月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、日本代表GK鈴木彩艶を擁するイングランドのアストン・ビラが、ベルギーのクラブ・ブルージュと敵地で対戦した。
今夏にパルマから加入した鈴木は、公式戦３試合連続のスタメン出場。CLデビューを飾り、日本人GKとして初めてCLのピッチに立つ快挙を達成した。
ビラは開始１分、鈴木の正確なロングフィードを起点に、いきなりブエンディアのシュートチャンスを作り出す。
９分には左サイドハーフのビルヒリに鋭いシュートを浴びたが、鈴木のセーブで防ぐ。
11分、CBのパウが一気に持ち上がり、最後はマギンが狙い澄ましたシュートを叩き込み、ビラが先制に成功する。
しかし19分、ビルヒリのクロスからヴェトレセンに左足のシュートを決められ、１－１に追いつかれる。
それでも22分、ジョアン・ゴメスがペナルティエリア内に進入し、ラストパスをブエンディアがフィニッシュ。鮮やかにネットを揺らし、すぐに突き放した。
さらに44分、パウのロングフィードに反応したFWジャクソンが、飛び出してきたGKゾマーをかわして無人のゴールに流し込み、追加点を奪う。
しかし、後半に入って61分、ハンドで献上したPKをトレゾルディに決められ、２－３とされる。
その後も勢いに乗ったホームチームに押し込まれるが、68分、69分のピンチを鈴木の好セーブで阻止する。
何とか凌ぎきったビラが３－２で勝利。鈴木の活躍もあり、今季の公式戦５試合目で初勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が驚異のキックで決定機演出＆チームを救う好セーブ
今夏にパルマから加入した鈴木は、公式戦３試合連続のスタメン出場。CLデビューを飾り、日本人GKとして初めてCLのピッチに立つ快挙を達成した。
ビラは開始１分、鈴木の正確なロングフィードを起点に、いきなりブエンディアのシュートチャンスを作り出す。
11分、CBのパウが一気に持ち上がり、最後はマギンが狙い澄ましたシュートを叩き込み、ビラが先制に成功する。
しかし19分、ビルヒリのクロスからヴェトレセンに左足のシュートを決められ、１－１に追いつかれる。
それでも22分、ジョアン・ゴメスがペナルティエリア内に進入し、ラストパスをブエンディアがフィニッシュ。鮮やかにネットを揺らし、すぐに突き放した。
さらに44分、パウのロングフィードに反応したFWジャクソンが、飛び出してきたGKゾマーをかわして無人のゴールに流し込み、追加点を奪う。
しかし、後半に入って61分、ハンドで献上したPKをトレゾルディに決められ、２－３とされる。
その後も勢いに乗ったホームチームに押し込まれるが、68分、69分のピンチを鈴木の好セーブで阻止する。
何とか凌ぎきったビラが３－２で勝利。鈴木の活躍もあり、今季の公式戦５試合目で初勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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