OECD学習到達度調査で日本が3分野全てでトップ！ 高校1年生の読解力や数学・科学と新設デジタル分野も1位【トップ10ランキング】
各国の15歳の生徒の知識や技能を調べる国際的な学習到達度調査「PISA2025」で、日本が史上初めて3分野全てでOECD加盟国トップになった。
調査はOECD＝経済協力開発機構が行っているもので、2000年以降おおむね３年ごと（2025年以降は４年ごと）に、「科学コンピテンシー」、「読解⼒」、「数学的リテラシー」の３分野について実施されている。今回の調査には91の国と地域から約76万人が参加した。
日本からは全国の高校1年生のうち、国際的な規定に基づいて抽出された183校・約6500人が参加し、2025年6月から8月にかけて実施された。
日本は「科学コンピテンシー」、「読解⼒」、「数学的リテラシー」の3分野全てについてOECD加盟国1位だった。
全分野で1位になったのは調査開始以来初めてで、世界トップレベルの学力を維持している事が分かった。
日本の得点とOECD加盟国の平均点は以下の通り。
科学コンピテンシー：538点（平均482点）
読解力 ：503点（平均461点）
数学的リテラシー ：525点（平均463点）
また今回初めて実施された、簡単なプログラミングなど、デジタル機器を使いながら自分で考えて学び、問題を解決する力を調査する「ラーニング・イン・デジタルワールド」でも、日本はトップだった。
なお、シンガポールやマカオ、台湾、「北京・上海・江蘇・浙江」など、全参加国・地域で見ると、日本は「科学コンピテンシー」５位、「読解⼒」４位、「数学的リテラシー」５位、「ラーニング・イン・デジタルワールド」４位だった。
一方、学校の勉強における「AIの利用頻度」は、OECD加盟38か国中38位と最下位だった。
結果について文部科学省は、「日本は３分野全てで国際的に高い水準を維持した」とする一方で、低得点層の割合の上昇といった課題も⾒られたとしている。
また学校現場の生成AIが適切に利活用されるよう、ガイドラインの改定を⾏い、安全かつ主体的にAIを活用できる環境の構築に向けた取組を推進するとしている。
各分野のトップ10（OECD加盟国）は以下の通り。
■ 科学コンピテンシー
1位：日本（538点）
2位：エストニア（527点）
3位：韓国（526点）
4位：イギリス（511点）
5位：カナダ*（510点）
6位：ニュージーランド*（509点）
7位：オーストラリア（509点）
8位：フィンランド（504点）
9位：アメリカ*（502点）
10位：スイス（501点）
OECD平均：482点
■ 読解力（OECDランキングトップ10）
1位：日本（503点）
2位：韓国（501点）
3位：アイルランド（500点）
4位：エストニア（499点）
5位：ニュージーランド*（497点）
6位：イギリス（494点）
7位：オーストラリア（491点）
8位：カナダ*（490点）
9位：アメリカ*（490点）
10位：ポーランド（482点）
OECD平均：461点
■ 数学的リテラシー（OECDランキングトップ10）
1位：日本（525点）
2位：韓国（522点）
3位：エストニア（508点）
4位：スイス（499点）
5位：イギリス（488点）
6位：カナダ*（485点）
7位：ポーランド（484点）
8位：オランダ*（483点）
9位：アイルランド（480点）
10位：ベルギー（480点）
OECD平均：463点
※「*」が付された国・地域は、PISAサンプリング基準を1つ以上満たしていないことを示す。