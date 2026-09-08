「本当に痛いで済んで運が良かった」ウミガメにかまれると痛い？ 飼育員の回答に「意味がわかると怖い」
三重県紀宝町の「道の駅 紀宝町ウミガメ公園」の公式X（@umigame_kouen）が4日、「ウミガメにかまれると痛いですか？」という質問に回答した。投稿は467.3万回表示されるなど注目を集めており（8日午後0時20分現在）、実際にかまれた経験を持つ飼育員の回答に、「意味がわかると怖い話じゃねぇか」「こっわ……」などのコメントが寄せられている。
【画像】「意味がわかると怖い…」飼育員が明かした“ウミガメにかまれた”実体験
投稿では、来園者から寄せられた「ウミガメにかまれると痛いですか？」という質問と、飼育員による回答を紹介。
飼育員は「幸運なことに、私がウミガメに噛まれた時は、結構痛かったです」と自身の経験を明かした。さらに、ウミガメには歯はないものの噛む力は強く、特にアカウミガメは甲殻類や貝などの硬い生物を主食としているため、噛む力がとても強いと説明。「本当に痛いで済んで運が良かったです」とつづっている。
この回答に、ユーザーからは「意味がわかると怖い話じゃねぇか」「『幸運なことに』噛まれたことが無いのかと思いきや…。ご無事で何よりです」「幸運なの？亀愛が溢れてる」「こっわ……」などのコメントが寄せられた。
【画像】「意味がわかると怖い…」飼育員が明かした“ウミガメにかまれた”実体験
投稿では、来園者から寄せられた「ウミガメにかまれると痛いですか？」という質問と、飼育員による回答を紹介。
この回答に、ユーザーからは「意味がわかると怖い話じゃねぇか」「『幸運なことに』噛まれたことが無いのかと思いきや…。ご無事で何よりです」「幸運なの？亀愛が溢れてる」「こっわ……」などのコメントが寄せられた。