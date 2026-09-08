「プレミアがついて買えなかった名作」が今なら買える。2026年、プロが1番オススメする“最強スニーカー”
-［ファストファッション、全部買ってみた］-
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆2026年の最強スニーカー
今回は2026年、今1番オススメしたい最強スニーカー、ASICSのGEL-KAYANO 14について解説します。
かっこいいスニーカーが欲しいけれど何を買えばいいのか分からない、間違いないスニーカーを教えてほしい。そんな方にぴったりの一足になっています。ぜひこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは、以下のアイテムです。
・ASICS：GEL-KAYANO 14 2万2000円
◆▼ASICS：GEL-KAYANO 14
紹介するのは、ASICSのGEL-KAYANO 14。見た目だけでなく機能性まで両立した即戦力間違いなしのスニーカーです。GEL-KAYANOのシリーズはさまざまありますが、この14は非常に人気でプレミアがついてしまい、転売でしか買うことができないという状況が長く続いていました。
今も人気はあり、少しずつサイズ欠けや色欠けが起きていますが、最近は狙っていれば買えるくらいになってきました。このタイミングなら色もサイズも選べるので、在庫があるうちに早めに押さえておきたいところです。
GEL-KAYANO 14は、ASICSの本格的なランニングシリーズ「GEL-KAYANO」の14代目モデルを復刻したのが、現在のGEL-KAYANO 14です。ASICSの代表的な機能としてゲルテクノロジーというものがあり、これは衝撃緩衝機能のことです。つまり、非常に歩きやすいということです。
◆レイヤードのバランス感が非常に良い
実際に去年から履き続けていますが、疲れません。履き心地、歩き心地はかなり良いです。デザイン面で面白いのは、レイヤードの構造になっているところです。メッシュが入っているのですが、そのメッシュの下にも別の生地があります。メッシュなので下の生地が透けて見え、このレイヤードのバランス感が非常に良いです。
素材の切り替えやパーツも結構使っていて、ニューバランスのような複雑性があります。それでいてシンプルです。例えばこちらの配色は、色的にはいわゆるグレーの一色です。それでも少しずつ色を切り替えていて、いわゆるグレーの部分もあれば、クリアグレーのような部分もあり、ホワイト寄りの部分も、光沢のあるシルバーのような部分もあります。
ホワイトのメッシュの下にグレー調の生地が見えたりするのも面白いところです。一色だけれどいろんな色が入っているという、シンプルなのに複雑性があるスニーカーです。こうしたシューズを履くと、簡単に差別化することができます。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆2026年の最強スニーカー
今回は2026年、今1番オススメしたい最強スニーカー、ASICSのGEL-KAYANO 14について解説します。
かっこいいスニーカーが欲しいけれど何を買えばいいのか分からない、間違いないスニーカーを教えてほしい。そんな方にぴったりの一足になっています。ぜひこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
・ASICS：GEL-KAYANO 14 2万2000円
◆▼ASICS：GEL-KAYANO 14
紹介するのは、ASICSのGEL-KAYANO 14。見た目だけでなく機能性まで両立した即戦力間違いなしのスニーカーです。GEL-KAYANOのシリーズはさまざまありますが、この14は非常に人気でプレミアがついてしまい、転売でしか買うことができないという状況が長く続いていました。
今も人気はあり、少しずつサイズ欠けや色欠けが起きていますが、最近は狙っていれば買えるくらいになってきました。このタイミングなら色もサイズも選べるので、在庫があるうちに早めに押さえておきたいところです。
GEL-KAYANO 14は、ASICSの本格的なランニングシリーズ「GEL-KAYANO」の14代目モデルを復刻したのが、現在のGEL-KAYANO 14です。ASICSの代表的な機能としてゲルテクノロジーというものがあり、これは衝撃緩衝機能のことです。つまり、非常に歩きやすいということです。
◆レイヤードのバランス感が非常に良い
実際に去年から履き続けていますが、疲れません。履き心地、歩き心地はかなり良いです。デザイン面で面白いのは、レイヤードの構造になっているところです。メッシュが入っているのですが、そのメッシュの下にも別の生地があります。メッシュなので下の生地が透けて見え、このレイヤードのバランス感が非常に良いです。
素材の切り替えやパーツも結構使っていて、ニューバランスのような複雑性があります。それでいてシンプルです。例えばこちらの配色は、色的にはいわゆるグレーの一色です。それでも少しずつ色を切り替えていて、いわゆるグレーの部分もあれば、クリアグレーのような部分もあり、ホワイト寄りの部分も、光沢のあるシルバーのような部分もあります。
ホワイトのメッシュの下にグレー調の生地が見えたりするのも面白いところです。一色だけれどいろんな色が入っているという、シンプルなのに複雑性があるスニーカーです。こうしたシューズを履くと、簡単に差別化することができます。