大相撲の横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）が7日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた二所ノ関一門の連合稽古に参加。大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）と連続で20番取って16勝4敗だった。得意の右差しからの攻めに加え、左巻き替えなどで相手を圧倒。「優勝」の言葉を口にするなど、復活を期す秋場所（13日初日、東京・両国国技館）への手応えを口にした。

ここ数場所、控えめな発言に終始していた大の里から久しぶりに前向きな言葉が飛び出した。

「5月（場所）も出なかったので、久しぶりに東京で優勝したい気持ちがある」。

場所前恒例の連合稽古。四股、てっぽう約150回、すり足など入念に準備運動を行い、琴桜と三番稽古に臨んだ。一気に出る形は少なかったものの、右差しからの攻めに加え、左を差し込んでもろ差しの形をつくるなど反応の良さが目立った。また右のおっつけも見せるなど新たな引き出しも試みた。

いつもより多めの20番取って16勝。取組後は「最初はあまり良くなかったが、どんどん修正して所々良かったと思う」と振り返ると「下半身が立ち合いからどっしり構えられて決まっている。腰が落ちていたので、自然と肩が使えていた」と納得の表情を浮かべた。

昨年九州場所中に痛めた左肩のケガの影響が長引き、春場所は途中休場。夏場所も全休した。出場に踏み切った名古屋場所は9勝に終わったが、最後まで取り続けたことをプラスに捉えている。「15日間を戦う体力が分かった」。その経験を無駄にはしたくない。「15日間戦える体はできたと思う。（残り）1週間でつくっていきたい」と、きょう8日以降も出稽古を視野に入れている。

優勝は昨年秋場所から1年遠ざかっている。復活を期す舞台は過去5度の優勝のうち4度賜杯を抱いている両国国技館。「まずは一日一日大切にやっていきたい。そうすれば何かが起きる」と表情を引き締めた。