『ケロロ軍曹』新作テレビアニメ10.3放送開始 PV第1弾＆新キャスト発表 小市眞琴がケロロ軍曹に
テレビアニメ『ケロロ軍曹』新作となる『ケロロ軍曹☆』が、10月3日よりテレ東系にて毎週土曜9時30分に放送されることが発表。本PV第1弾とキービジュアル、キャラクター＆キャスト情報が解禁された。
【動画】新たなケロロ小隊の活躍を初公開！ テレビアニメ『ケロロ軍曹☆』本PV第1弾
地球を侵略するため宇宙からやってきたケロン星人「ケロロ軍曹」は、日向家に潜入していたところを中学生の男の子「日向冬樹」とその姉「日向夏美」に捕獲されてしまう。ケロン軍の本隊から見放され、地球に取り残されてしまったケロロ軍曹は、オカルト好きな冬樹と「お友だち」になり、日向家に正式配属という名の居候をさせてもらうことに。
地球で充実した日々（？）を過ごしながらも侵略は諦めていないケロロ軍曹。彼の仲間と冬樹たち地球人を巻き込んだ、愉快で非日常な物語が始まる。
本PVでは、新たなケロロ小隊の活躍を初公開。
また、ケロロ軍曹役を小市眞琴、タママ二等兵役を長江里加、ギロロ伍長役を増田俊樹、クルル曹長役を越後屋コースケ、ドロロ兵長役を猪股慧士が演じることが明らかとなった。
さらに、放送に先駆けて第1話・第2話の先行上映会が9月26日にユナイテッド・シネマ豊洲（東京）にて開催されることが決定。当日はケロロ小隊キャスト5名が勢ぞろいし、スペシャルトークとともに本編をいち早く楽しむことができる。チケットは本日より9月13日23時59分まで受付。
テレビアニメ『ケロロ軍曹☆』は、テレ東系にて10月3日より毎週土曜9時30分放送。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小市眞琴（ケロロ軍曹役）
ケロロ軍曹を演じさせて頂くこととなりました、小市眞琴です。
キャストが変わることに、寂しさや戸惑いを感じる方も多くいらっしゃると思います。私自身も、その寂しさは同じように感じております。今回新たにケロロを託していただいた一人の役者として、これまで積み重ねられてきた『ケロロ軍曹』へのリスペクトを忘れず、今の自分にできることを精一杯お届けしたいと強く思っています。
今『ケロロ軍曹』を愛してくださっている皆さまにも、これから初めて出会ってくださる皆さまにも、毎週楽しみにしていただける作品になったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
■長江里加さん（タママ二等兵役）
タママ二等兵役を務めさせていただくことになりました、長江里加です！
小さい頃からたくさんの人に愛されてきた『ケロロ軍曹』に、タママ二等兵として参加できることが本当にうれしく、そして身の引き締まる思いです。
タママのあの小さな体から溢れ出すパワーと、かわいさと、たまに爆発する嫉妬心も…笑 その全部を大切に受け継ぎながら、私自身も楽しんでタママを演じていきたいと思います。よろしくお願いいたしますですぅ～っ！
■増田俊樹（ギロロ伍長役）
アニメ「ケロロ軍曹☆」ギロロ伍長を演じさせていただきます、増田俊樹です。
漫画、アニメ共に子供の頃から楽しませていただいてきた本作に参加させていただけること、大変嬉しく思います。子供の頃は作品を読者視聴者として、ただただ楽しんでおりました。ですがオーディションのご縁頂き、改めてギロロを自分の様に作品を読み始めると、彼が他人では無い様に感じました。彼の考え方、行動等が今の自分と似ている所がたくさんある。オーディションが終わる前だというのに、もう僕はギロロを自分の半身の様に感じていました。受かった報告を聞いたあの日を、僕は一生忘れないでしょう。
小市ケロロはポンコツおちゃめでかわいく憎めない、長江タママは自由奔放、パワーいっぱいで目が離せない、越後屋クルルは騒がしい我々を飄々と支えてくれて、猪股ドロロはカッコいいも情けないもしっかり決めて男らしくて頼りになる。夏美も！ 夏美も…まだここでは言えないのがもどかしいくらい素晴らしいです！！
これまでケロロ軍曹を繋いできた、支えてきた全ての方々に、リスペクトと感謝を胸にこの大役を誠心誠意努めさせていただきます。我々小隊とこれからの歴史も一緒に作っていただけることを願っております。よろしくお願いいたします。
■越後屋コースケ（クルル曹長役）
この度、クルル役を務めさせていただくこととなりました、越後屋コースケでございます。長きにわたり皆様に愛され続けてきた作品に携わる機会をいただけたことを、大変光栄に思うと同時に、その責任の大きさも強く感じています。
『ケロロ軍曹☆』をこれまで愛してくださっている皆様にも、これから出会ってくださる皆様にも、心から楽しんでいただける作品となるよう、一つ一つ大切に取り組んでまいります。精一杯演じさせていただきますので、温かく見守っていただけましたら幸いに存じます。
■猪股慧士（ドロロ兵長役）
ドロロ兵長役を務めさせていただきます、猪股慧士です。
長年多くのファンの方々に愛されているケロロ軍曹。そのケロロ小隊の一員を演じさせていただけること、大変光栄に思っています。作品を知ってくださっている方にも、これから知ってくださる方にも長く愛される作品になる様、精一杯ドロロを演じます。放送をどうぞお楽しみに！ よろしくお願いいたします！
【動画】新たなケロロ小隊の活躍を初公開！ テレビアニメ『ケロロ軍曹☆』本PV第1弾
地球を侵略するため宇宙からやってきたケロン星人「ケロロ軍曹」は、日向家に潜入していたところを中学生の男の子「日向冬樹」とその姉「日向夏美」に捕獲されてしまう。ケロン軍の本隊から見放され、地球に取り残されてしまったケロロ軍曹は、オカルト好きな冬樹と「お友だち」になり、日向家に正式配属という名の居候をさせてもらうことに。
本PVでは、新たなケロロ小隊の活躍を初公開。
また、ケロロ軍曹役を小市眞琴、タママ二等兵役を長江里加、ギロロ伍長役を増田俊樹、クルル曹長役を越後屋コースケ、ドロロ兵長役を猪股慧士が演じることが明らかとなった。
さらに、放送に先駆けて第1話・第2話の先行上映会が9月26日にユナイテッド・シネマ豊洲（東京）にて開催されることが決定。当日はケロロ小隊キャスト5名が勢ぞろいし、スペシャルトークとともに本編をいち早く楽しむことができる。チケットは本日より9月13日23時59分まで受付。
テレビアニメ『ケロロ軍曹☆』は、テレ東系にて10月3日より毎週土曜9時30分放送。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小市眞琴（ケロロ軍曹役）
ケロロ軍曹を演じさせて頂くこととなりました、小市眞琴です。
キャストが変わることに、寂しさや戸惑いを感じる方も多くいらっしゃると思います。私自身も、その寂しさは同じように感じております。今回新たにケロロを託していただいた一人の役者として、これまで積み重ねられてきた『ケロロ軍曹』へのリスペクトを忘れず、今の自分にできることを精一杯お届けしたいと強く思っています。
今『ケロロ軍曹』を愛してくださっている皆さまにも、これから初めて出会ってくださる皆さまにも、毎週楽しみにしていただける作品になったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
■長江里加さん（タママ二等兵役）
タママ二等兵役を務めさせていただくことになりました、長江里加です！
小さい頃からたくさんの人に愛されてきた『ケロロ軍曹』に、タママ二等兵として参加できることが本当にうれしく、そして身の引き締まる思いです。
タママのあの小さな体から溢れ出すパワーと、かわいさと、たまに爆発する嫉妬心も…笑 その全部を大切に受け継ぎながら、私自身も楽しんでタママを演じていきたいと思います。よろしくお願いいたしますですぅ～っ！
■増田俊樹（ギロロ伍長役）
アニメ「ケロロ軍曹☆」ギロロ伍長を演じさせていただきます、増田俊樹です。
漫画、アニメ共に子供の頃から楽しませていただいてきた本作に参加させていただけること、大変嬉しく思います。子供の頃は作品を読者視聴者として、ただただ楽しんでおりました。ですがオーディションのご縁頂き、改めてギロロを自分の様に作品を読み始めると、彼が他人では無い様に感じました。彼の考え方、行動等が今の自分と似ている所がたくさんある。オーディションが終わる前だというのに、もう僕はギロロを自分の半身の様に感じていました。受かった報告を聞いたあの日を、僕は一生忘れないでしょう。
小市ケロロはポンコツおちゃめでかわいく憎めない、長江タママは自由奔放、パワーいっぱいで目が離せない、越後屋クルルは騒がしい我々を飄々と支えてくれて、猪股ドロロはカッコいいも情けないもしっかり決めて男らしくて頼りになる。夏美も！ 夏美も…まだここでは言えないのがもどかしいくらい素晴らしいです！！
これまでケロロ軍曹を繋いできた、支えてきた全ての方々に、リスペクトと感謝を胸にこの大役を誠心誠意努めさせていただきます。我々小隊とこれからの歴史も一緒に作っていただけることを願っております。よろしくお願いいたします。
■越後屋コースケ（クルル曹長役）
この度、クルル役を務めさせていただくこととなりました、越後屋コースケでございます。長きにわたり皆様に愛され続けてきた作品に携わる機会をいただけたことを、大変光栄に思うと同時に、その責任の大きさも強く感じています。
『ケロロ軍曹☆』をこれまで愛してくださっている皆様にも、これから出会ってくださる皆様にも、心から楽しんでいただける作品となるよう、一つ一つ大切に取り組んでまいります。精一杯演じさせていただきますので、温かく見守っていただけましたら幸いに存じます。
■猪股慧士（ドロロ兵長役）
ドロロ兵長役を務めさせていただきます、猪股慧士です。
長年多くのファンの方々に愛されているケロロ軍曹。そのケロロ小隊の一員を演じさせていただけること、大変光栄に思っています。作品を知ってくださっている方にも、これから知ってくださる方にも長く愛される作品になる様、精一杯ドロロを演じます。放送をどうぞお楽しみに！ よろしくお願いいたします！