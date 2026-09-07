岐阜県本巣市のケーキ店兼住宅で5日、火事があり、3人が死亡しました。一体何があったのでしょうか。



屋根から噴き出す真っ赤な炎。5日夜9時ごろ、本巣市宗慶のケーキ店「さんらいず」の店舗兼住宅から火が出たと110番通報がありました。



＜110番通報＞

「人が刺されて、ガソリンをまかれて火事になっている」

目撃した人：

「ものすごい勢いで火柱が立っていました。メラメラ燃えていた。自分が行っていたお店がなくなるのは悲しい」





付近の住民：「びっくりですね。結構はやっているというか、おいしくて評判もいいんじゃないですかね」出火当時は、閉店後のケーキ店の2階の住宅部分に11人がいたとみられ、焼け跡からは男女の遺体が見つかりました。

さらに、店主の女性(66)を含む3人が病院に搬送され、このうち瑞穂市の会社役員・林寛至さん(70)が6日、死亡しました。



捜査関係者によりますと、この日は店主の女性(66)の中学時代の同級生グループの定期的な集まりが開かれていました。



この中で何らかのトラブルがあったとみられ、焼け跡から遺体で見つかった男性の死因は、解剖の結果、腹を刺されたことによる失血死だったとわかりました。さらに…。



（リポート）

「死亡した林さんは、駐車場の車の中で見つかったということです」

駐車場で発見された林さん(70)は店主の女性の知人で、会合には招かれていなかったとみられていて、警察は発見時の状況などから事件に関与していた可能性があるとみて、自宅を家宅捜索しました。



林さんを知る人ら：

「自治会長もやっていたし、明るい人」

「話をしていても穏やかな感じ」

「温厚な人。（トラブルなどは）聞いたことがない」



警察は、林さんは車の運転席で発見された際にほぼ服を着ていない状態で、焼け跡からは複数の刃物が見つかったと明らかにしました。