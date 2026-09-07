酒田市の自宅から6歳の男児がいなくなり、5日から行方が分からなくなっています。警察が情報提供を呼びかけています。



行方が分からなくなっているのは酒田市東泉町5丁目の小学1年生・高橋優斗さん（6）です。

高橋さんは特別支援学校に通っていて、会話の受け答えができない状態です。

高橋さんが最後に目撃されたのは5日午前8時ごろで、午前9時20分ごろに自宅にいないことがわかったということです。高橋さんは身長およそ120センチのやせ型、短い黒髪をしていて、当時、紺色と赤色の「スパイダーマン」がプリントされたつなぎと名前が書かれたランニングシャツを身につけていて、はだしだったということです。

警察によりますと、酒田市東泉町5丁目に住む高橋優斗くん（6）の行方が、9月5日午前9時20分ごろから分からなくなっています。

警察は、高橋くんを見かけた場合や心当たりのある場合は、酒田警察署（0234-23-0110）まで連絡するよう呼びかけています。

現場周辺は酒田西高校や小学校などがある住宅街で、6日は、午前9時ごろから県警ヘリ「がっさん」も出動するなど大規模な捜索が行われましたが、7日午後4時現在、高橋さんの手掛かりは見つかっていない状況です。