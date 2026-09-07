愛知県豊田市で、会社の同僚の女性を刃物で切りつけて殺害しようとしたとして、ブラジル国籍の22歳の女が逮捕されました。

【写真を見る】｢血だらけの女性がトイレにいる｣ コンビニ従業員から通報 22歳ブラジル国籍の女を逮捕 カミソリのようなもので切りつけ殺害しようとした疑い 愛知･豊田市

｢血だらけの女性がトイレにいる｣

逮捕されたのは、ブラジル国籍で愛知県知立市に住む派遣社員 キタザワ・ゴメス・クラウジア・マユメ容疑者２２歳です。

警察によりますと、キタザワ容疑者は7日午前7時半ごろ、豊田市若林西町を走っていた会社の送迎車両の中で、同僚の20歳女性の顔などをカミソリのようなもので切りつけ、殺害しようとした殺人未遂の疑いが持たれています。

「血だらけの女性が女子トイレにいる」

女性は顔など複数カ所にけがをしましたが、命に別状はないということです。

被害女性は、車両が止まったコンビニエンスストアのトイレに逃げ込んでいて、店の従業員が「血だらけの女性が女子トイレにいる」などと警察に通報。

警察が現場に駆けつけ、キタザワ容疑者を確保したということです。

「切りつけたけど殺すつもりはありません」

調べに対しキタザワ容疑者は「切りつけたけど殺すつもりはありません」などと容疑を否認しています。

警察は、2人の間に何らかのトラブルがあったとみて、詳しい経緯を調べています。