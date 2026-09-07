赤ちゃん犬と小さな男の子が久しぶりに会ったら…？嬉しそうにふれあう光景が尊すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で75万7000回再生を突破。「可愛くて癒される」「1日の疲れがぶっ飛んだ」といった声が寄せられています。

【動画：小さな男の子が『赤ちゃん犬と久しぶりに会った』結果→お互いに喜びが溢れて…可愛いが渋滞している『再会の瞬間』】

赤ちゃん犬と小さな男の子が再会したら…

Instagramアカウント「muku_blackpoodle」に投稿されたのは、トイプードルの赤ちゃん「むく」ちゃんと小さな男の子が久しぶりに会った時の様子です。

むくちゃんは男の子との再会に大喜びし、「会いたかったよ～」と二本足で立ち上がって抱きついたそう。すると男の子はその場にしゃがんで、ぎゅっとハグしてくれたとか。相思相愛なふたりが可愛すぎて、キュンとせずにはいられません！

あまりにも尊い光景にほっこり

ふたりが離れた後に「もう1回ぎゅーして？」とお願いしてみたら、男の子はむくちゃんのそばに行って「おいで」とばかりに両手を広げたそう。そしてむくちゃんが嬉しそうに腕の中に入ってきたら、「会いたかったよ、犬～！」と再びハグしたとか。

まさかの犬呼ばわりには思わず笑ってしまいますが、優しい抱きしめ方や笑顔からむくちゃんを愛おしく思っていることが伝わってきます。

その後も男の子が「おいで」と呼ぶたびに、むくちゃんはしっぽを振りながらトコトコと寄って行き、ふたりは何度もハグをしていたそうですよ。尊い光景は、たくさんの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「かわいいとかわいいがかわいい事してる…」「お互い嬉しそう」「優しくハグしてあげてる」「自分から抱っこされに行ってるのが可愛い」「何回も見ちゃいました」といったコメントが寄せられています。

ふたりは仲良し！

むくちゃんと男の子はお互いのことが本当に大好きなようで、会うたびに親友か兄弟のように仲睦まじく過ごしているそう。一緒にお散歩に行ったり、お庭で追いかけっこをして遊んだりしたこともあるとか。

これからもむくちゃんと男の子には、楽しい時間や素敵な思い出を共有しながら一緒に成長していってほしいですね。ふたりの素敵な関係が、この先もずっと続きますように。

むくちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「muku_blackpoodle」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「muku_blackpoodle」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。