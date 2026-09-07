「電話を切らないでください」詐欺グループの指示に従い1週間通話を続けた50代主婦…資産のほぼすべてを失った「洗脳の手口」

「電話は切らないでください」

詐欺グループからそう告げられた50代の主婦・Aさんは、スマートフォンを充電器につないだまま、約1週間にわたって通話を続けた。

数時間ではない。1週間だ。筆者がこの話を知ったのは、マネーリテラシーの講師・金盛潤一氏への取材中だった。

これまで寄せられた相談について尋ねるなかで聞いたのが、金盛氏が代表講師を務める米国株投資スクールに入会する前、Aさんが約5000万円を騙し取られた事例だった。

夫と暮らし、まとまった金融資産も持っていた50代の女性が、なぜ1週間もの間、電話を切ることすらできなかったのか。始まりは、一本の電話だった。

「スマホ代の支払いが遅れている」から始まった地獄

Aさんのもとにかかってきた電話は、「スマホ代の支払いが遅れている」と告げるもので、相手が告げてきた金額は、Aさんにとっても違和感を覚えるほど大きなものだった。最初から何の疑いもなく信じ込んでいたわけではない。

本来なら、そこで電話を切って確認してもおかしくない。ところが、やり取りを続けるうちに、電話口には警察を名乗る人物など、立場の異なる人間が次々と登場した。

ひとりの詐欺師が同じ説明を繰り返すのではない。複数の人物がそれぞれの役割を演じながら話をつなぎ、もっともらしい状況を作り上げていく。ニュース番組などの特集でよくみる、いわゆる「劇場型」の手口である。

最初は「支払い」の話だったはずが、やがてAさん自身が何らかの問題に巻き込まれているかのように話が広がっていった。

Aさんは被害後、当時を振り返ってこう話している。

「冷静になってみれば、本当におかしいんです。今だったらわかるんですけどね…」（Aさん）

振り返れば、不自然な点はいくつもあった。では、なぜその場では電話を切れなかったのか。Aさんのケースでは、最初から「5000万円を振り込んでください」と迫られたわけではない。入り口は、あくまでスマホ料金の支払いに関する話だった。

そこへ警察を名乗る人物が加わり、話の焦点は徐々にAさん自身の立場へ移っていく。「身に覚えのない請求を受けた人」だったはずが、いつの間にか何らかの刑事責任を問われかねない側に置かれていた。

知らない相手から突然そんな話をされれば、疑って当然だろう。夫や家族に相談する、いったん電話を切って警察へ確認するなど、いくつもの選択肢がある。

Aさんは、そのいずれも選ばなかった。相手から、「誰にも言わないでください」と告げられていたためだ。

夫と暮らしているのに、なぜ相談できなかったのか

Aさんには夫がいる。当時も一緒に生活しており、相談相手は物理的にはすぐそばにいた。だが、この電話について夫に話すことはなかった。

電話の向こうでは、自分に何らかの問題があるかのような説明が続いていた。犯罪に巻き込まれ、自分まで罪に問われるのではないか。

Aさんは「警察に捕まって、家族に迷惑をかけたらどうしよう」という恐怖を抱いていたと振り返る。「誰にも言わないで」と求められ、その言葉を守ろうとする。自分にも非があると思い込めば、身近な人ほど打ち明けにくくなることもある。

詐欺被害のニュースに触れ、「家族に相談すればよかったのに」と感じた経験がある人もいるだろう。

今回のケースでは、家族に相談させないこと自体が、相手にとって重要だった可能性がある。「それ、おかしくない？」と指摘する第三者がいなくなれば、電話口で作られた話を疑うきっかけも失われていく。

そして、Aさんをさらに周囲から遠ざける指示が出された。

「電話を切ってはいけない」

充電器につないだまま、1週間も通話を続けた

Aさんはスマートフォンを充電器につなぎ、そのまま約1週間、電話を切らなかったのだそうだ。その間、相手は資産状況を次々と聞き出していった。

証券口座にはどれほどのお金があるのか。ほかにどんな資産を持っているのか。暗号資産はあるのか。住まいについても尋ねられ、Aさんは質問に答えてしまった。

やり取りは、個人情報を聞き出すだけでは終わらない。証券口座で保有していた資産や暗号資産を現金化するよう求められ、そのお金を指定された先へ振り込んだ。

失われた金額は、合わせて約5000万円に達した。詐欺だと気づいたAさんは、すぐに警察へ相談した。しかし、失ったお金を取り戻すのは難しい旨を告げられたという。

ここまで読んで、「さすがに1週間も電話を切らなければ、途中で気づくのではないか」と感じる人もいるだろう。

被害を振り返るAさん自身も、今ならおかしかったとわかる。では、なぜ渦中では止まれなかったのか。

後編『「今ならおかしいとわかる」のに...なぜ1週間も電話を切れなかったのか？5000万円を失った50代主婦を縛った“恐怖”の正体』では、Aさんがなぜ異常な状況から抜け出せなかったのかについて考えていきたい。

【つづきを読む】「今ならおかしいとわかる」のに...なぜ1週間も電話を切れなかったのか？5000万円を失った50代主婦を縛った”恐怖”の正体