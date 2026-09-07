元日本ハム・杉谷拳士、『VIVANT』第17話にサプライズ出演していた！
堺雅人が主演を務める日曜劇場『VIVANT』（TBS系）。6日に放送された第17話に元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士がサプライズ出演を果たした。
【写真】見つけられた？ 杉谷拳士『VIVANT』出演シーン
出演シーンは、人の善悪を見抜く力を持つと言われている奇跡の少女・ジャミーン（本間さえ）に実施したとある試験。その試験は、善良な市民と犯罪者、100人以上の顔写真をランダムに見せ、その能力の真偽を確かめるというもの。
犯罪者の時は険しい顔、一般市民の時には表情の変化はない。ジャミーンはその試験で見事一人も間違いなく完璧に犯罪者を見分けた。杉谷もその写真の中の一人だったが、犯罪者ではなかった…。
『VIVANT』の番組公式HPでは、9月7日8時から放送の『ラヴィット！』に杉谷が出演することが発表されている。セリフの無い役での出演だったが、杉谷が生放送で何を語るのか、注目を集めそうだ。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】見つけられた？ 杉谷拳士『VIVANT』出演シーン
出演シーンは、人の善悪を見抜く力を持つと言われている奇跡の少女・ジャミーン（本間さえ）に実施したとある試験。その試験は、善良な市民と犯罪者、100人以上の顔写真をランダムに見せ、その能力の真偽を確かめるというもの。
犯罪者の時は険しい顔、一般市民の時には表情の変化はない。ジャミーンはその試験で見事一人も間違いなく完璧に犯罪者を見分けた。杉谷もその写真の中の一人だったが、犯罪者ではなかった…。
『VIVANT』の番組公式HPでは、9月7日8時から放送の『ラヴィット！』に杉谷が出演することが発表されている。セリフの無い役での出演だったが、杉谷が生放送で何を語るのか、注目を集めそうだ。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。