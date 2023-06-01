「こいつは怪物だ」「凄まじい」日本代表守護神の“超絶プレー”連発に海外驚愕！「今季見た中で最高のGK」
鈴木彩艶が所属するアストン・ビラは、現地９月５日に開催されたプレミアリーグの第３節で、守田英正が怪我で欠場したハルと対戦。スコアレスドローに終わった。
この一戦に２戦連続でスタメン出場した鈴木は、攻守にハイパフォーマンスを発揮。好セーブを見せてクリーンシートを達成し、高精度のキックで何度も攻撃の起点となった。
すると、プレミアリーグ公式がこの日本代表守護神に注目。「こんな風にパスをできるGKを見たことがあるか」と綴り、この試合の多彩なキックを集めたプレー集をSNSで公開した。
この投稿はたちまち反響を呼び、以下のようなコメントが続々と寄せられた。
「彼がいてくれてラッキー」
「こいつは怪物だ」
「凄まじいパスだ」
「彼のパスは狂っている」
「世界一の日本人選手だ」
「チェルシーがこのモンスターの代わりにマルティネスを獲得したのは哀れだ」
「ロングキックはリーグ最高」
「ビラはついにトップクラスのGKを手に入れた」
「昨日の試合で、ビラで最もクリエイティブな選手だった」
「次のシティのGKだ」
「今季見た中で最高のGK」
プレミアデビューから２試合で、早くも注目を浴びる存在となっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高精度フィードを連発！プレミア公式が公開した鈴木彩艶の圧巻プレー集
この一戦に２戦連続でスタメン出場した鈴木は、攻守にハイパフォーマンスを発揮。好セーブを見せてクリーンシートを達成し、高精度のキックで何度も攻撃の起点となった。
すると、プレミアリーグ公式がこの日本代表守護神に注目。「こんな風にパスをできるGKを見たことがあるか」と綴り、この試合の多彩なキックを集めたプレー集をSNSで公開した。
この投稿はたちまち反響を呼び、以下のようなコメントが続々と寄せられた。
「こいつは怪物だ」
「凄まじいパスだ」
「彼のパスは狂っている」
「世界一の日本人選手だ」
「チェルシーがこのモンスターの代わりにマルティネスを獲得したのは哀れだ」
「ロングキックはリーグ最高」
「ビラはついにトップクラスのGKを手に入れた」
「昨日の試合で、ビラで最もクリエイティブな選手だった」
「次のシティのGKだ」
「今季見た中で最高のGK」
プレミアデビューから２試合で、早くも注目を浴びる存在となっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高精度フィードを連発！プレミア公式が公開した鈴木彩艶の圧巻プレー集