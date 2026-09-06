近畿選手権

陸上の近畿選手権が6日、和歌山・紀三井寺公園陸上競技場で行われ、男子400メートル障害の高校記録保持者・後藤大樹（洛南高2年）が200メートルに出場。追い風3.1メートルの参考記録ながら、高校記録はおろかU20日本記録も上回る20秒19をマークした。ファンに衝撃が広がっている。

17歳の後藤が、専門外の200メートルで激走した。3.1メートルの追い風で参考記録となったが、20秒19のトップでフィニッシュ。サニブラウン・ハキームが保持する高校記録20秒34だけでなく、大前祐介のU20日本記録20秒29も上回った。

後藤は6月の日本選手権400メートル障害で、48秒09のスーパー高校記録を樹立して優勝。7月には200メートルで高校歴代3位となる20秒43（追い風1.0メートル）をマークしていた。

その時にXで、「化け物にも程がある 日本陸上史上最高の逸材」との声が上がったが、この日も「後藤君、残念ながら追い風参考になったけど凄まじいタイムを出してきた！！！ ヤバすぎる」とのコメントが寄せられた。

後藤は8月のU20世界選手権400メートル障害は銀メダル。今月のアジア大会（名古屋）での戴冠へ、視界は良好だ。



（THE ANSWER編集部）