猫たちに歯磨きしようと近寄った飼い主さん。すると、歯磨きされたくない猫さんたちが、可愛すぎる方法で拒絶！その様子がSNSに投稿されると、「よっぽどイヤなんだねぇ～w」「隠れ方が一緒すぎてw」といった声が寄せられ、話題になっています。

【写真：猫たちの歯磨きをしようと近づいたら…可愛すぎる『まさかの光景』】

️歯磨きされたくない！

Xアカウント「@maripuri1212」さまは、猫の「マリン」くんと「プリン」ちゃんの暮らしを発信しています。

この日、飼い主さんが2匹に歯磨きしようと歯ブラシを持って近づいたところ、2匹は歯磨きを拒否！どうやら歯磨きが苦手なのだそう。

そんな歯磨き拒絶勢の2匹の様子が……

マリンくん、ソファと思われる家具の下に無理やり入り込み、「絶対いや！」と拒絶。まさに、「頭隠して尻隠さず」状態です（笑）

プリンちゃんは……

なんとお兄ちゃん・マリンくんと同じ状態で拒絶！仲良く暮らす2匹だからこそ、そっくりな方法で拒否したのかも？

️可愛すぎる拒絶の仕方が話題に

2匹のそっくりな可愛らしい拒絶の仕方は、Xに投稿されると記事執筆時点で33万回以上閲覧されるほど注目を集めました。

リプライ欄には「おけつだけ見えてるの可愛すぎますね」「どっちも尾が可愛すぎる…」「正しく、頭隠して尻隠さずですねぇw」といった声が寄せられています。

そんな2匹の可愛らしいのんびり気まま、時にやんちゃな暮らしの様子は、Xアカウント「@maripuri1212」さまにて発信されていますよ！

マリンくん、プリンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「@maripuri1212」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。