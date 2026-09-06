松たか子、牛の搾乳＆彫刻に挑戦！ 深田晃司監督『ナギダイアリー』メイキング映像解禁
松たか子が主演を務める深田晃司監督の最新作『ナギダイアリー』より、撮影の舞台裏を収めたメイキング映像とメイキング写真、さらに追加場面写真1点が解禁された。
【動画】松たか子が牛の搾乳と彫刻に挑む！ 映画『ナギダイアリー』メイキング映像
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家の寄子と、東京で暮らす建築家の友梨が過ごす、かけがえのない9日間を描く物語。深田晃司監督が自らオリジナル脚本を執筆し、9年の歳月をかけて完成させた。ワールドプレミアとなった本年度のカンヌ国際映画祭コンペティション部門の公式上映では、約7分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。すでに15を超える国と地域での公開が決定するなど、海外からも高い評価を集めている。
このほど、主人公・寄子が暮らす町「ナギ」のモデルであり、撮影地となった岡山県奈義町で役作りに挑む主演・松たか子の姿を収めた貴重なメイキング映像が公開された。
彫刻家として創作に打ち込む一方、酪農を手伝いながら日々を送る寄子。メイキング映像には、土地と密接に関わりながら生きる寄子を演じるため、奈義町の酪農家から牛の搾乳方法を熱心に教わる様子や、彫刻家の吉田愛美から木彫ノミの使い方について指導を受け、本番に挑む松の姿が収められている。
また、現場で収録されたコメントでは、撮影を振り返り「よそ者の私たちを（奈義町のみなさんは）迎え入れてくれた。この場所の話なので、この場所でロケーション（撮影）できたことは、とっても幸せなことだと思いました」としみじみ語った。
さらに、松の役作りが反映された場面写真も新たに解禁。牛の間から生き生きとした笑顔をのぞかせる寄子の姿を捉えたカットに加え、メイキング写真として、集中した面持ちで吉田から彫刻指導を受ける松の姿を捉えたカットも公開された。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。
【動画】松たか子が牛の搾乳と彫刻に挑む！ 映画『ナギダイアリー』メイキング映像
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家の寄子と、東京で暮らす建築家の友梨が過ごす、かけがえのない9日間を描く物語。深田晃司監督が自らオリジナル脚本を執筆し、9年の歳月をかけて完成させた。ワールドプレミアとなった本年度のカンヌ国際映画祭コンペティション部門の公式上映では、約7分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。すでに15を超える国と地域での公開が決定するなど、海外からも高い評価を集めている。
彫刻家として創作に打ち込む一方、酪農を手伝いながら日々を送る寄子。メイキング映像には、土地と密接に関わりながら生きる寄子を演じるため、奈義町の酪農家から牛の搾乳方法を熱心に教わる様子や、彫刻家の吉田愛美から木彫ノミの使い方について指導を受け、本番に挑む松の姿が収められている。
また、現場で収録されたコメントでは、撮影を振り返り「よそ者の私たちを（奈義町のみなさんは）迎え入れてくれた。この場所の話なので、この場所でロケーション（撮影）できたことは、とっても幸せなことだと思いました」としみじみ語った。
さらに、松の役作りが反映された場面写真も新たに解禁。牛の間から生き生きとした笑顔をのぞかせる寄子の姿を捉えたカットに加え、メイキング写真として、集中した面持ちで吉田から彫刻指導を受ける松の姿を捉えたカットも公開された。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。