東京・港区で開催された「麻布十番納涼まつり」で、“闘う料理人” こと、こめお氏が提供した「冷やし蟹ラーメン」がきっかけで発生した集団食中毒。9月3日、港区の保健所は正式に違反を言い渡した。さらに4日には、そのラーメンを食べたという著名人からの悲惨な証言が大きく拡散されている。

その人物は、キックボクサー・安保瑠輝也氏だ。安保は、自身のYouTubeチャンネルを通じて、「【放送事故】SAMURAI SOULの打ち上げで爆弾発言が連発…想像以上にヤバい夜になった」と題した動画をアップ。主宰する格闘技オーディション・育成プロジェクト「SAMURAI SOUL（サムライソウル）」の打ち上げの様子を公開した。そのなかで、まつりで蟹ラーメンを食べたときの率直な感想を明かしたのだ。

「動画冒頭、3人で麻布十番まつりに行っていたという安保さんは、蟹ラーメンを食べることになった様子を回想。しかし、一口食べたものの、『腐ってる腐ってない関係なく、これ食べ物じゃないなと思って』と、口に合わなかったと吐露。安保さんはそれ以上食べなかったようですが、78人が体調を崩したことに触れ、『（一緒にいた）全員、体調こわしてます』と、安保さん以外は5日間ほど体調不良に悩まされたことを告白しました」（芸能ジャーナリスト）

悲惨な実情を明かした安保の声は、SNSでも大きく拡散される事態になっている。

現在、こめお氏が営業する「割烹こめを」は、9月3日から9日までの7日間、営業停止処分を受けている。しかし、影響はとどまる気配を知らない。

「9月以降、こめお氏が出店予定だったイベントは次々に出店の取り消しが報告されています。さらに、お店を掲載していたグルメレビューサイト『食べログ』では、『指定したレストランは見つかりませんでした』と表記され、すでにページが削除されています。

こめお氏は、自身のXで今後の料理人としての活動を見つめ直すと語っていました。しかし、これほど大規模な騒動を起こしてしまった以上、料理人としての復帰は絶望的ともいえるでしょう」（同）

蟹ラーメンの実情は、想像以上にひどそうだ。