パパさんが帰宅してドアを開けた瞬間に、子犬が大喜びして…？小さな体で熱烈大歓迎してくれる尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で36万8000回再生を突破。「かわいい！」とメロメロになる人が続出しています。

【動画：『パパだー！』帰宅時、ドアを開けた瞬間に"極小子犬"がお出迎え→とんでもなく尊い『熱烈大歓迎』】

子犬が帰宅したパパを熱烈大歓迎！

Instagramアカウント「mocostagram_0501」に投稿されたのは、ポメラニアンの子犬「もこ」ちゃんがパパさんのお出迎えをする様子です。パパさんが帰宅して玄関の鍵を開ける音が聞こえたら、もこちゃんは部屋のドアの前に立って「誰か来た？」と様子をうかがい始めたそう。

そしてドアが開いた瞬間に、「パパだー！」と大喜び。しっぽとおしりをブンブン振りながら、ぴょこぴょことステップを踏んで熱烈大歓迎してくれたとか。小さな体で一生懸命「おかえりなさい」を伝える姿が、たまらなく愛おしいです。

愛に溢れた光景にキュン

パパさんが部屋に入ると、もこちゃんはちょこちょこと小走りでついてきたそう。そしてパパさんが床に座ったら「よいしょっ」とお膝の上に乗り、さっそく甘えながらくつろぎ始めたとか。

この時のもこちゃんはお家に迎えられて27日目だったのですが、パパさんに会った時の喜びようや完全に心を許して甘えている様子は、まるで何年も一緒に暮らしているかのようです。

きっとパパさんやママさんに愛情を注がれて過ごすうちに2人のことを大好きになり、短い期間で本当の親子のような深い絆が生まれたのでしょう。愛に溢れた尊い光景には、キュンとする人が続出することとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「宝ですね」「甘えん坊さん」「こんなに歓迎してもらえたら、パパさんの帰宅時間が早くなりそうですね」といったコメントが寄せられています。

元気にすくすく成長中

お迎え当時のもこちゃんの体重はたった420グラムで、同じ月齢の他の子犬の半分くらいの大きさだったそう。パパさんとママさんはその小さくて愛くるしい姿とつぶらな瞳にハートを撃ち抜かれて、家族に迎えることを決意したのだとか。

そして大切にお世話をした結果、もこちゃんは元気にすくすく成長し、現在は体重も約２倍に増えているとのこと。これからももこちゃんがたくさん遊んでたくさん食べてたくさん寝て、幸せな日々を過ごしながら健やかに育ってくれますように。

もこちゃんの可愛い姿をもっと見たい方や成長を見守りたい方は、Instagramアカウント「mocostagram_0501」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mocostagram_0501」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。