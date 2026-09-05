保護4日目の元野良猫、密室で突然の失踪！？まさかの場所で発見された結末

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縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos