【矛盾】絶対に当たらないパンチvs絶対に届かないパンチ!?猫の珍妙バトル
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「【ほこ×たて】絶対に当たらない猫パンチVS絶対に届かない猫パンチ」と題した動画を公開しています。
動画では、白猫の麿白先生と暁璘による、あまりにも平和でへたくそな猫パンチ合戦の様子が収められ、見る者の笑いを誘っています。
2018年秋に保護預かりされた暁璘と、先住猫の麿白先生。
初対面の頃から威嚇するわけでもなく、お互いに「珍妙」を競い合うような関係を築いていました。
すっかり居間に並んで共存するようになった2匹ですが、他猫との距離感が測れない暁璘特有の突進癖から、突然の小競り合いに発展することがあります。
向かい合った2匹は互いに手を出しますが、暁璘は脚が短いためにパンチが全く届きません。
対する麿白先生も、パンチを繰り出す際に目を瞑ってしまう癖があるため、お互いの攻撃が空を切るばかり。
ダンボール箱越しでもソファの上でも、ひたすら当たらず届かない不器用な戦いが繰り広げられます。
同居しているキジトラ猫の時雉も、この見慣れた光景にすっかり慣れきった様子で、隣で静かに横たわっています。
ひとしきり幻の攻防を繰り広げた後、気がつけば2匹はソファの上で全く同じ寝相でくつろぐ姿を見せました。
絶対に当たらない猫パンチと絶対に届かない猫パンチを経て、絶妙な距離感で不思議な共存関係を築く2匹の姿は、読者に大きな癒やしと笑いを届けています。
動画では、白猫の麿白先生と暁璘による、あまりにも平和でへたくそな猫パンチ合戦の様子が収められ、見る者の笑いを誘っています。
2018年秋に保護預かりされた暁璘と、先住猫の麿白先生。
初対面の頃から威嚇するわけでもなく、お互いに「珍妙」を競い合うような関係を築いていました。
すっかり居間に並んで共存するようになった2匹ですが、他猫との距離感が測れない暁璘特有の突進癖から、突然の小競り合いに発展することがあります。
向かい合った2匹は互いに手を出しますが、暁璘は脚が短いためにパンチが全く届きません。
対する麿白先生も、パンチを繰り出す際に目を瞑ってしまう癖があるため、お互いの攻撃が空を切るばかり。
ダンボール箱越しでもソファの上でも、ひたすら当たらず届かない不器用な戦いが繰り広げられます。
同居しているキジトラ猫の時雉も、この見慣れた光景にすっかり慣れきった様子で、隣で静かに横たわっています。
ひとしきり幻の攻防を繰り広げた後、気がつけば2匹はソファの上で全く同じ寝相でくつろぐ姿を見せました。
絶対に当たらない猫パンチと絶対に届かない猫パンチを経て、絶妙な距離感で不思議な共存関係を築く2匹の姿は、読者に大きな癒やしと笑いを届けています。
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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